США и Евросоюз осудили разгон мирных протестов в России

Госдепартамент потребовал от Кремля немедленного освобождения лидера оппозиции Алексея Навального, передает Русская служба «Голоса Америки».

США решительно осуждают «использование жесткой тактики против протестующих и журналистов в городах по всей России» при разгоне массовых акций в поддержку Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, опубликованном в субботу днем.

В Госдепартаменте отметили, что российские власти также преследовали организаторов протестов, угрожая соцсетям и арестовывая потенциальных участников акций заранее. Режим «годами ужесточал ограничения и осуществлял репрессивные действия против гражданского общества, независимых СМИ и политической оппозиции», говорится в сообщении внешнеполитического ведомства США.

Подавление гражданских прав россиян, арест Алексея Навального и подавление последовавших за этим протестов – тревожные признаки дальнейших ограничений гражданского общества и основных свобод россиян, считают американские власти.

Госдепартамент призывает «российские власти освободить всех задержанных за реализацию всеобщих прав и к немедленному и безоговорочному освобождению Алексея Навального». Кроме того, Вашингтон по-прежнему призывает Москву «в полной мере сотрудничать с международным сообществом в расследовании отравления Алексея Навального и… объяснить применение химического оружия на своей территории», – говорится в заявлении.

Как сообщает «Франс-Пресс», Жозеп Боррелл, глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза, выразил обеспокоенность реакцией властей России на массовые протесты в субботу и заявил, что сожалеет о «широкомасштабных арестах» и «непропорциональном применении силы».

«С тревогой слежу за событиями в России, – говорится в твите Боррелла, – Сожалею о широкомасштабных задержаниях, непропорциональном применении силы, отключении интернета и телефонной связи. В понедельник мы обсудим следующие шаги с министрами иностранных дел ЕС».

В ходе всероссийской акции «Свободу Алексею Навальному» 23 января были задержаны полицией более 2300 участников шествий и митингов. В Москве, по данным «ОВД-Инфо», задержаны около 900 человек.