Власти Лос-Анджелеса расследуют взрыв в церкви, возглавляемой пастором, осуждавшим однополые отношения

В субботу в Эль-Монте, округ Лос-Анджелес, в баптистской церкви First Works прогремел взрыв. Приехавшая полиция обнаружила разрушенные стены церкви, выбитые окна и дым. По словам полицейских, оконные стекла были разбиты взрывом. О жертвах не сообщается.

Фото: CBS Los Angeles

Согласно некоторым СМИ, церковь была центром некоторых местных протестов из-за осуждения однополых отношений – протестующие неоднократно нападали на это религиозное учреждение, возглавляемое пастором Брюсом Мехиа, который осуждал однополые отношения. На его веб-сайте говорится: «Мы считаем, что гомосексуализм – это грех и мерзость, за которые Бог карает смертной казнью».

Как сообщила пресс-секретарь ФБР Лаура Эймиллер, преждевременно называть этот инцидент преступлением на почве ненависти, но «это всегда будет рассматриваться как теория, когда совершается нападение на молитвенный дом».

Инспектор округа Лос-Анджелес Хильда Солис заявила: «Хотя нам еще неизвестен мотив, мне известно о проповедях против ЛГБТК + и женоненавистничества, которые дает пастор баптистской церкви First Works, и мой офис обратился по вопросам, касающихся пастора, к окружной комиссии по правам человека, которая работает в сотрудничестве с властями города Эль-Монте, чтобы снизить эскалацию ситуации”.

ФБР просит всех, у кого есть информация о взрыве связаться с полевым офисом ФБР в Лос-Анджелесе по телефону (310) 477-65-65 или www.fbi.gov/tips.