Байден поручил расследовать отравление Навального

Президент США Джо Байден поручил спецслужбам собрать данные об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального, а также провести “полную оценку” предполагаемых враждебных действий – вмешательства в выборы в Соединенных Штатах и масштабной хакерской атаки на американские правительственные ведомства. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

“Хотя мы работаем с Россией с целью продвижения интересов США, мы также работаем и над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и враждебные действия. И с этой целью президент попросил наши разведслужбы подготовить оценку по поводу хакерской атаки на Solar Winds, российского вмешательства в выборы 2020 года, применения химоружия против лидера оппозиции Алексея Навального, а также по поводу данных о выплате денег за нападения на военных США в Афганистане”, – сказала Псаки на брифинге.

Ранее Washington Post сообщала со ссылкой на источники, что Байден не намерен устраивать “перезапуск” отношений с Россией и готовит новые меры в ответ на “агрессивные действия” Кремля.

Издания Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и телеканал CNN 14 декабря выпустили совместное расследование, в котором утверждали, что к отравлению Алексея Навального могут быть причастны сотрудники ФСБ.

Прежде чем отравить Навального, предполагаемые сотрудники ФСБ негласно наблюдали за ним, следуя в те же города, что и он. Начиная с 2017 года, когда Навальный объявил о своей президентской кампании, они совершили 30 перелетов, совпадающих с маршрутами оппозиционера. Свои выводы расследователи основывают на данных о перелетах и мобильной связи, источник которых не разглашается.

Российские власти отрицают отравление оппозиционера и причастность к этому спецслужб. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Алексей Навальный “пользуется поддержкой спецслужб США”. “Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца”, – сказал он.