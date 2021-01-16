Рекордное количество служащих Нацгвардии США направлены в Капитолии штатов

Накануне инаугурации президента США власти штатов предпринимают беспрецедентные меры безопастности. В частности во всех пятидесяти штатах активированы части Национальной гвардии и полиции для охраны местных правительственных учреждений.

Президент Дональд Трамп объявил в понедельник о введении чрезвычайного положения в Вашингтоне (округ Колумбия). Чрезвычайная ситуация в столице США продлится до 24 января.

По официальной информации около двадцати пяти тысяч военнослужащих направлены в Вашингтон, Округ Колумбия. Батальоны Национальной гвардии здесь рассредоточены вокруг Капитолия и ряда правительственных зданий. Как подчеркивает пресса, служащие Национальной гвардии направлены в Капитолии штатов впервые со времен Гражданской войны.

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом также направил части Национальной гвардии к Капитолию в Сакраменто и к местным правительственным учреждениям. Дорожная полиция штата Калифорния, курирующая охрану Капитолия в Сакраменто, отказала в заявке активистов Республиканской партии на протестный митинг, который планировался на грядущее воскресенье. Представители местной власти распорядились разбить ограду вокруг здания высшего законодательного органа штата.

Ранее Федеральное бюро расследований распространило сообщение о возможных выступлениях вооруженных протестующих в ряде штатов, в том числе и в Вашингтоне, округ Колумбия. У спецслужб имеется информация о том, что якобы некая группа планирует напасть на административные здания в некоторых штатах.

Сообщается, что Трамп покинет Вашингтон в день инаугурации Байдена. В среду действующий президент опубликовал официальное обращение, осудив насилие, призвав американцев не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.

«В свете сообщений о новых демонстрациях, я призываю к тому, чтобы НЕ БЫЛО насилия, НЕ БЫЛО нарушений закона и НЕ БЫЛО вандализма любого рода. Это не то, за что я выступаю, и это не то, за что выступает Америка. Я призываю ВСЕХ американцев помочь уменьшить напряженность и (сохранять) спокойствие», – говорится в заявлении Трампа.

Отметим, что на этой неделе Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа, обвинив сорок пятого президента США в «подстрекательстве к мятежу». Таким образом, Трамп является единственным президентом в истории США, кому был предъявлен импичмент дважды.

Объединенный комитет начальников штабов заявил, что 20 января Джо Байден станет президентом и главнокомандующим, передает Служба новостей «Голоса Америки».