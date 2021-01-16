Избранный президент Джо Байден в пятницу заявил, что направит FEMA (Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям) и Национальную гвардию для помощи клиникам по всей территории США в рамках плана вакцинации миллионов американцев. Как известно, Байден сказал, что его цель – ввести сто миллионов доз вакцины против COVID-19 в течение первых 100 дней своего президентства, т.е. до конца апреля.

Фото: Joe Biden/YouTube

Джо Байден также заявил, что федеральное правительство полностью возместит штатам расходы на использование Национальной гвардии. Также в соответствии с планом, Байден также инициирует усилия, чтобы сделать вакцинацию сделать доступной во всех аптеках и запустит мобильные клиники вакцинации в малонаселенных районах. План также подразумевает вакцинацию людей с высоким риском – бездомных, заключенных.

По сообщению NBCnews, эксперты в области здравоохранения и чиновники разных уровней заявили, что администрация Трампа провалила распределение вакцин. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на четверг по всей стране было распространено более 30 миллионов доз вакцины, но свои первые дозы получили всего чуть более одиннадцати миллионов человек.