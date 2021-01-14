Полиция запретила сторонникам Трампа собираться у Капитолия в Сакраменто

Дорожная полиция штата Калифорния, курирующая охрану Капитолия в Сакраменто, отказала в заявке активистов Республиканской партии на протестный митинг, который планировался на грядущее воскресенье. Об этом изданию «Сакраменто Би» удалось узнать в администрации Дорожной полиции Капитолия.

Фото: ABC10

Как сообщают местные СМИ, представители правоохранительных органов распорядились разбить ограду вокруг здания высшего законодательного органа штата.

По словам корреспондентов издания The Sacramento Bee, в настоящий момент вокруг территории Капитолия устанавливается железный забор, что, по мнению правоохранителей, станет препятствием для проведения протестных мероприятий накануне инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Ранее сотрудники ФБР сообщали о вероятности вооруженных выступлений в ряде американских городов. Эта новость поступила спустя несколько дней после нападения сторонников Трампа на здание Капитолия в Вашингтоне.

Между тем, как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом запросил 1 000 солдат Национальной гвардии для охраны региона от возможных беспорядков.

Во вторник днем президент Трамп выступил с официальным обращением, предостерегая своих сторонников от насильственных действий.