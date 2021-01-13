Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей Конгресса в среду одобрила представленную резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа. Как уже сообщалось, драфт об импичменте был представлен спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси “за подстрекательство Трампом своих сторонников к мятежу“.

Таким образом, Трамп является единственным президентом в истории США, кому был предъявлен импичмент дважды.

Представители отдали 232 голосов (против 197) за данное решение. Следует отметить, что 10 республиканских представителей присоединились к демократическому большинству.

“Мы знаем, что президент был вовлечен в мятеж, – сказала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, открывая голосование. – Он должен уйти. Он представляет опасность нашей нации, которую мы все любим”.

Стоит отметить, что утвержденная резолюция должна быть соответственно внесена в Сенат, который будет судить президента. Для обвинительного приговора в Сенате требуется 67 голосов сенаторов. Во время прошлого импичмента Трампа сенаторы не смогли достичь согласия на этот счет.

Отмечается, что Сенат вряд ли успеет провести голосование до 20 января, когда истекает срок деятельности президента, однако может продолжить процедуру импичмента позже. Если резолюцию импичмента подтвердит и Сенат, Трамп не сможет занимать государственные должности, в том числе баллотироваться в президенты в 2024 г.