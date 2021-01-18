Сторонники Трампа спрашивают в МИДе РФ, как можно получить российское гражданство

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире программы “Вечер с Владимиром Соловьевым” на федеральном телеканале “Россия1”,что самый популярный комментарий, который она получает из США в соц.сетях от соотечественников – это “Мария, как можно российское гражданство получить?”

Захарова сказала, что люди ей пишут о том, что они поддерживали Трампа и республиканцев и теперь боятся гонений. Владимир Соловьев в ответ пригасил всех в Россию: “Добро пожаловать домой! Пусть приезжают в Россию”.

Также Мария Захарова рассказала об “обычном американце, выходце из СССР”, который “никогда не скрывал своих взглядов, записывал видео-блоги и выставлял их. Он не действовал, как тролль или как какой-то скрытый агент. Он просто был, он просто жил, он просто говорил. Он считал, что в Америке можно говорить о тех своих политических взглядах в сети, которые ты исповедуешь”. По словам Захаровой, этот человек написал ей: “ Мария, что мне делать? Мы все боимся репрессий”.

Эти сообщения Захарова резюмировала следующими словами: “2021 год. Соединенные Штаты Америки. Я вас всех поздравляю!”

Ранее сообщалось о том, что российская пресса продвигает идею захвата Капитолия с помощью «Антифа», интервьюируя русскоязычных блогеров из США.