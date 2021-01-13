Спикер Нэнси Пелоси подписала резолюцию об импичменте президента Трампа

Резолюция, принятая нижней палатой Конгресса США, будет направлена на утверждение в Сенат, передает в среду Голос Америки.

Примерно в 18:07 по времени Восточного побережья США третий человек в государстве – спикер-демократ Палаты представителей Нэнси Пелоси – подписала резолюцию об импичменте Трампа, за которую во второй половине дня в среду проголосовала нижняя палата Конгресса.

“Сегодня Палата представителей в двухпартийном духе продемонстрировала, что никто не может быть выше закона, даже президент Соединенных Штатов, – сказала спикер Пелоси перед подписанием резолюции. – Дональд Трамп представляет собой явную и насущную опасность для нашей страны, и мы, в очередной раз, соблюли данную нами присягу на верность защите и охране Конституции США, и да поможет нам бог”.

Вслед за этими словами Нэнси Пелоси “с печалью” и “с разбитым сердцем”, по ее собственному выражению, подписала статьи об импичменте президента Дональда Трампа, которые теперь будут направлены на рассмотрение и утверждение верхней палаты – Сената США.