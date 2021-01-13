Трамп призвал американцев воздерживаться от насилия

Пресс-служба Белого дома распространила обращение президента, попросившего жителей страны сохранять спокойствие, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Дональд Трамп призвал всех американцев сохранять спокойствие и не допускать насилия. Об этом говорится в обращении президента, распространенном в среду пресс-службой Белого дома.

«В свете сообщений о новых демонстрациях, я призываю к тому, чтобы НЕ БЫЛО насилия, НЕ БЫЛО нарушений закона и НЕ БЫЛО вандализма любого рода. Это не то, за что я выступаю, и это не то, за что выступает Америка. Я призываю ВСЕХ американцев помочь уменьшить напряженность и (сохранять) спокойствие», – говорится в заявлении Трампа.

После беспорядков в Капитолии руководством социальной сети «Фейсбук» был отмечен рост сигналов, указывающих на потенциальные будущие акты насилия, связанные с попытками оспорить результаты президентских выборов в США.

Представитель соцсети в разговоре с корреспондентом Reuters сообщила о том, что пользователи обсуждают организацию новых митингов по всей стране в разные дни в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая намечена на 20 января.

Ранее ФБР предупредило о планируемых вооруженных выступлениях в Вашингтоне и столицах всех 50 штатов в преддверии инаугурации.