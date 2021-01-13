Палата представителей обсуждает объявление импичмента президенту Трампу

Несколько законодателей-республиканцев заявили, что будут голосовать за импичмент, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Палата представителей в среду проведет голосование по беспрецедентному второму импичменту в отношении президента Дональда Трампа. Заседание началось в 9 утра, а голосование может состояться во второй половине дня.

Демократы занимают большинство мест в Палате представителей и имеют достаточно голосов, чтобы одобрить импичмент самостоятельно, но к ним присоединяется все больше республиканцев.

Так, республиканка Джейми Эррера Батлер во вторник сообщила, что проголосует за импичмент, заявив, что Трамп «действовал вопреки своей присяге».

«Президент Соединенных Штатов спровоцировал беспорядки с целью остановить мирную передачу власти от одной администрации к другой», – сказала она.

Член Палаты представителей Лиз Чейни, также высказалась в поддержку импичмента, отметив, что в истории США не было «большего предательства» со стороны президента.

Голосовать за импичмент также собираются конгрессмены Джон Катко, Адам Кинзингер и Фред Аптон.

Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти, близкий союзник Трампа, сказал, что «импичмент в это время не сплотит страну, а будет иметь противоположный эффект».

В аналогичном ключе высказался во вторник и сам Трамп в ходе визита в техасский город на границе с Мексикой.

«Это вызывает ужасный гнев, разногласия и боль… что очень опасно для США, особенно в столь щекотливый момент», – сказал он, призвав к «миру и спокойствию» и подчеркнув, что сейчас время соблюдать «закон и порядок».

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси во вторник вечером объявила, что группу из девяти менеджеров по импичменту возглавит конгрессмен Джейми Раскин.

Пока неясно, намерены ли лидеры Палаты представителей сразу отправить резолюцию об импичменте в Сенат, учитывая, что срок полномочий Трампа истекает на следующей неделе.

Во вторник поздно вечером Палата представителей приняла резолюцию, призывающую вице-президента Майка Пенса и членов кабинета задействовать 25-ю поправку к Конституции, чтобы отстранить Трампа от должности в связи с тем, что он якобы не в состоянии исполнять свои обязанности.

Пенс еще до голосования направил Пелоси письмо с объяснениями, почему он не намерен этого делать.