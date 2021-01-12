ФБР предупреждает о потенциальных угрозах церемонии инаугурации Байдена

В США усиливаются опасения, что недавний штурм Капитолия экстремистами, поддерживающими президента Дональда Трампа, может быть началом серии потенциально вооруженных и насильственных протестов по всей стране в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена.

ФБР сообщило «Голосу Америки», что оно изучает данные, указывающие на то, что отдельные люди или группы лиц, возможно, попытаются спровоцировать насилие или совершить преступные действия в связи с планируемой передачей власти.

«Хотя в соответствии с нашей стандартной практикой мы не комментируем конкретные разведывательные данные, ФБР поддерживает наших партнеров – правоохранительные органы на уровне штатов, муниципалитетов и федеральном уровне», – заявило бюро.

«Мы сосредотачиваем внимание не на мирных демонстрантах, а на тех, кто представляет угрозу их безопасности в виде насилия и уничтожения имущества», – продолжило ведомство.

В бюллетене ФБР, который получили первыми телекомпания ABC News и Yahoo News, содержатся аналогичные предупреждения по поводу возможного насилия в Вашингтоне и во всех 50 штатах.

«ФБР получило информацию о выявленной вооруженной группе, которая намеревается поехать в Вашингтон 16 января, – говорится в бюллетене. – Они предупредили, что если Конгресс попытается отстранить президента с помощью 25-й поправки к Конституции, произойдет масштабное восстание».

Бюллетень также предупреждает, что группа призывает штурмовать здания федеральных учреждений, а также здания, принадлежащие штатам и местным органам власти, если попытки отстранить Трампа от должности до инаугурации 20 января окажутся успешными.

Не комментируя конкретные угрозы, другие правительственные ведомства также принимают меры по укреплению безопасности.

Министерство внутренней безопасности объявило в понедельник, что поручило Секретной службе, которая занимается охраной президента, начать операцию по обеспечению безопасности процедуры инаугурации уже в эту среду, за шесть дней до ранее запланированного срока.

Министерство объяснило это «событиями последней недели и меняющейся обстановкой».

Ранее в понедельник Национальная гвардия США сообщила, что готова выделить до 15 тысяч военнослужащих для оказания помощи в обеспечении безопасности в связи с инаугурацией 20 января.

Представители гвардии сообщили, что 6200 военнослужащих из шести штатов прибыли в Вашингтон для поддержки гражданских властей после беспорядков 6 января, когда Капитолий был на короткое время захвачен тысячами экстремистов из числа сторонников Трампа, в результате чего погибли пять человек. Десяткам участников штурма были предъявлены обвинения.

Служба национальных парков объявила в понедельник, что монумент Вашингтона будет закрыт с 11 января до окончания инаугурации в связи с угрозами насилия.

Власти Вашингтона и федеральные власти США призвали правоохранительные органы обеспечить должный уровень безопасности в ходе инаугурации избранного президента Джо Байдена, предотвратив новые атаки со стороны сторонников уходящего президента Дональда Трампа, которые на прошлой неделе вторглись в Капитолий.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер призвала изменить подход к обеспечению безопасности после недавнего «беспрецедентного теракта».

Председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф подчеркнул, что правоохранительные органы должны обеспечить безопасное проведение инаугурации.

Шифф заявил в эфире CBS, что угроза дальнейшего насилия в последние дни президентского срока Трампа является одной из причин для его отстранения от должности.

«Безусловно, существует опасность, что президент продолжит подстрекать своих сторонников к дальнейшим насильственным действиям, направленным на прекращение мирной передачи власти», – сказал Шифф.

Ультраправые группировки в чатах и соцсетях хвалят участников штурма, называя их истинными патриотами. В интернете также появились призывы к проведению дальнейших протестов в преддверии инаугурации.

В письме и. о. министра внутренней безопасности Чэду Вольфу, которое было обнародовано в воскресенье, Баузер призвала ведомство «скорректировать свой подход к инаугурации несколькими конкретными способами», включая план развертывания федеральных сил.

Обычно по случаю инаугурации президента в американскую столицу съезжаются сотни тысяч человек, но в этом году масштаб мероприятия был значительно ограничен из-за пандемии COVID-19.

Трамп на прошлой неделе заявил, что не будет присутствовать на церемонии.

Джефф Селдин, Голос Америки