Amazon отключил консервативную соцсеть Parler от хостинга

Популярная у консерваторов социальная сеть обвинила Amazon в нарушении антимонопольного законодательства, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Социальная сеть Parler подала в суд на компанию Amazon, после того как она отключила ее от своего хостинга Amazon Web Services (AWS).

Назвав лишение платформы «смертельным ударом», Parler обвинила Amazon в нарушении антимонопольного законодательства и двустороннего контракта, а также во вмешательстве в деловые отношения компании с ее клиентами.

В частности, компания-истец пожаловалась, что Amazon не уведомила Parler за 30 дней до отключения ее от своих серверов.

Parler попросила федеральный суд издать временный запретительный ордер в отношении Amazon.

Популярная среди консерваторов социальная сеть Parler ушла в офлайн в понедельник, после того как Amazon приостановила ее работу, заявив, что она допускает размещение сообщений, поощряющих насилие.