Трамп заявил, что не собирается идти на инаугурацию Байдена 20 января

Президент США Дональд Трамп заявил, что не пойдет на церемонию вступления в должность президента демократа Джо Байдена 20 января. Об этом он написал в твиттере.

“Для всех, кто спрашивает, я не собираюсь на инаугурацию 20 января”, – указал он.

Трамп ранее пообещал, что передаст власть Байдену в рамках закона. “Несмотря на то, что я полностью не согласен с итогами голосования и факты подтверждают мою правоту, 20 января власть будет передана в рамках законной процедуры”, – сообщалось в его заявлении.

Шестого января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Они учинили там беспорядки. В ходе штурма погибли пять человек, более 50 были арестованы. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. Позже Конгресс США на заседании обеих палат сертифицировал результаты выборов президента страны, утвердив победу демократа Джо Байдена. В Вашингтоне ввели режим ЧС и комендантский час.

Трамп 8 января опубликовал в соцсетях видеообращение, осудив действия своих сторонников, которые, по его словам, “осквернили центр американской демократии”, устроив беспорядки. После штурма Капитолия его администрацию покинули несколько человек, в том числе об уходе заявили министр транспорта США Элейн Чао и министр образования США Бетси Девос.

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