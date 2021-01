В Палате представителей заменят гендерные термины на гендерно-инклюзивные

В официальном языке кодекса поведения в Палате представителей США заменят гендерные термины на гендерно-инклюзивные. Пакет одобрен Палатой представителей в понедельник.

Изменение правил не исключает использование гендерного языка в Палате Представителей, но оно коснется переименования терминов в официальном языке. Например, новые правила затронут такие слова и фразы:

– “он или она служит” (he or she serves) и “он или она владеет” (he or she holds) будут заменены на «такой член, делегат или постоянный комиссар» (‘such Member, Delegate, or Resident Commissioner) обслуживает или удерживает, соответственно.

– слова сам (himself) и сама (herself) будут заменены сами (themself).

– термины из сферы семейных отношений “мать, отец, дочь, сын, сестра и брат” (mother, father, daughter, son, sister and brother) – будут заменены такими терминами, как родитель, ребенок и брат/сестра (parent, child and sibling).

– фраза “подать заявление об его/ее отставке” (submit his or her resignation) будет заменена на “подать в отставку” (resign).

– английски термин “seamen” будет заменен на seafarers”, оба слова на русский язык переводятся одинаково.

– термин chairman будет замeнен на chair.

Эти изменения в Кодексе поведения Палаты Представителей связаны с тем, что в Конгресс входит большое количество законодателей из ЛГБТК – сообщества. Некоторые представители Республиканской партии осудили предложенное изменение.