Президент Дональд Трамп объявил в Вашингтоне чрезвычайное положение

Президент Дональд Трамп объявил в понедельник о введении чрезвычайного положения в Вашингтоне (округ Колумбия). Чрезвычайная ситуация в столице США продлится до 24 января.

Как сообщается в администрации уходящего президента, спецслужбам стало известно о неких угрозах безопасности, которые ожидаются во ходе инаугурации избранного президента Джо Байдена на следующей неделе.

Ранее ФБР распространило сообщение о возможных выступлениях вооруженных протестующих в ряде штатов, в том числе и в Вашингтоне, округ Колумбия. Как сообщается, у ФБР имеется информация о том, что якобы некая группа планирует напасть на административные здания в некоторых штатах.

Как сообщает Голос Америки, мэр округа Колумбия Мюриел Баузер “добивается усиления мер безопасности в Вашингтоне в связи с грядущей инаугурацией избранного президента Джо Байдена после недавних беспорядков у Капитолия“.

По информации информагентства мэр обратилась к высокопоставленным военным с просьбой предоставить федеральную помощь.

«Мы твердо убеждены в том, что 59-я инаугурация президента 20 января потребует совершенно другого подхода, чем предыдущие инаугурации, учитывая хаос, травмы и смертельные случаи, которые произошли в Капитолии США во время нападения», – написала Баузер в письме Волфу.

Ранее днем сообщалось о вводе частей Национальной гвардии в Вашингтон.