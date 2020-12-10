В регионе Сакраменто вступает в силу приказ об обязательном пребывании дома

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Сегодня, в четверг с 11:59 p.m. в Большом Сакраменто вступает в силу приказ об обязательном пребывании дома (аналогичный приказ вводился в марте этого года), который будет действовать до начала января 2021 года. Введение приказа связано с тем, что в отделениях интенсивной терапии осталось менее 15% свободных коек для больных. Приказ будет действовать в 13 округах: Альпайн, Амадор, Бутт, Йоло, Колуза, Невада, Плейсер, Плюмас, Сакраменто, Саттер, Сьерра, Эль-Доорадо, Юба.

По словам директора отдела здравоохранения округа Сакраменто доктора Питера Бейленсона в интервью KCRA3, таким образом власти планирую избежать сложного выбора, когда будет “два тяжело больных или два человека с тяжелыми травмами, и вам нужно решить, кто из них будет направлен в отделение интенсивной терапии”.

Согласно приказу, опять будут вынуждены временно закрыться бары, винодельни, организации, предлагающие услуги маникюра, педикюра, парикмахерские услуги и др.; рестораны смогут обслуживать только заказы на вынос и доставку, а розничные магазины будут ограничены до 20% вместимости.

Приказ об обязательном пребывании дома в настоящее время затрагивает Северную Калифорнию, Большой Сакраменто, Район залива Сан-Франциско, Долину Сан-Хоакин и Южную Калифорнию.