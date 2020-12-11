Верховный суд отклонил иск Техаса о пересмотре итогов выборов

Аудиоверсия

В пятницу, 11 декабря Верховный суд отклонил объединенный иск Техаса и ряда штатов о пересмотре итогов выборов президента США. Инициативу о пересмотре итогов голосования поддержали власти двух десятков штатов, а также действующий президент Дональд Трамп.

Истцы требовали признать недействительными результаты выборов в «спорных штатах» – Джорджии, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании – в которых победил демократ Джо Байден. Причиной, по мнению истцов, было изменение законов о выборах в этих штатах: в условиях эпидемии COVID-19 было разрешено голосовать по почте большему количеству избирателей.

Как говорится в решении суда, жалоба республиканцев была отклонена «из-за необоснованности».

«Техас не продемонстрировал юридически признанного интереса к тому, как другой штат проводит свои выборы», – говорится в судебном решении.

Напомним, что на днях президент Трамп попытался оспорить предполагаемое поражение на выборах, поддержав иск, поданный штатом Техас. Иск был подан в Верховный суд одним из сторонников Трампа, генеральным прокурором Техаса Кеном Пакстоном, отмечает Голос Америки.

Иск Пакстона оспаривал результаты в четырех ключевых штатах, где победил демократ Джо Байден: Джорджии, Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. На эти штаты приходится в общей сложности 62 голоса выборщиков.

Ранее Трамп в Твиттере призвал Верховный суд США к “мудрости и отваге”:

«Если Верховный суд продемонстрирует великую мудрость и отвагу, американский народ одержит, возможно, важнейшую победу в своей истории».

Сообщается, что суд в Висконсине также отклонил иск Трампа о нарушениях при голосовании.