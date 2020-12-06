Власти Джорджии отвергли заявления Трампа о подтасовках на выборах

Они подчеркнули, что голоса 16 выборщиков от штата принадлежат Байдену сообщает корреспондент Голоса Америки Кен Бредемайер.

Официальные лица штата Джорджия в воскресенье отвергли утверждения президента-республиканца Дональда Трампа о том, что его противник на выборах – демократ Джо Байден – одержал победу в этом штате с помощью мошенничества.

Они заявили, что 16 голосов членов Коллегии выборщиков, которыми располагает Джорджия, находятся в распоряжении Байдена.

Глава избирательных органов штата Брэд Раффенспергер заявил, выступая по телеканалу ABC, что, будучи республиканцем, придерживающимся консервативных убеждений, он «разочарован» тем, что Трамп проиграл в Джорджии, но что «народ сказал свое слово» и что «мы не видим ничего, что могло бы отменить волю народа».

В субботу Трамп попросил губернатора Джорджии – республиканца Брайана Кемпа – созвать специальную сессию законодательного органа штата, чтобы отменить результаты состоявшегося голосования и передать голоса выборщиков от Джорджии Трампу.

Этого шага было бы недостаточно, чтобы лишить Байдена преимущества в Коллегии выборщиков. Неофициально – поскольку голосование еще не проводилось – в активе Байдена – 306 голосов, тогда как в активе Трампа – 232.

Кемп отверг просьбу Трампа. Заместитель губернатора Джорджии республиканец Джефф Данкан заявил, выступая в воскресенье по телеканалу CNN, что, как он абсолютно убежден, Кемп не уступит требованию Трампа убедить законодателей аннулировать победу Байдена на выборах в штате.

Третьего ноября Байден одержал в Джорджии победу, причем его преимущество превысило 12000 голосов. Два пересчета, включая пересчет более чем пяти миллионов бюллетеней вручную, подтвердили этот результат.

Это был первый случай с 1992 года, когда в Джорджии одержал победу демократический кандидат в президенты.

В субботу Трамп провел в этом штате митинг, в ходе которого подверг Кемпа критике за то, что тот не помог ему отменить победу Байдена в Джорджии.

«Ваш губернатор мог очень легко остановить это», – сказал Трамп.

Он вновь говорил о широкомасштабных подтасовках в ходе выборов, но не привел подтверждений своим высказываниям – как применительно к Джорджии, так и применительно к другим штатам.

Напомним, что ранее назначенный Трампом глава Минюста Уильям Барр заявил, что «к настоящему моменту мы не видели (свидетельств) мошенничества в масштабах, при которых оно могло бы привести к другому исходу выборов».

В воскресном интервью Джефф Данкан сказал, что заявления Трампа о мошенничестве вызывают озабоченность.

«Горы дезинформации не помогают процессу; они лишь вредят ему», – подчеркнул Данкан.