У шерифа Скотта Джонса тест на COVID-19 дал положительный результат

По информации офиса шерифа округа Сакраменто, 1 декабря шериф Скотт Джонс получил положительный результат теста на COVID-19.

Симптомы начали проявляться в прошлую пятницу и были легкими, включая озноб, заложенность носа, головокружение и головную боль. В воскресенье утром он почувствовал себя лучше, и на данный момент у него почти не осталось симптомов. Он следует рекомендациям органов здравоохранения и будет находиться на карантине. Все его ближайшие родственники также прошли обследование и ожидают результатов.

Шериф прошел обследование, когда в конце прошлой недели у него появились симптомы после контакта с сотрудником на рабочем месте, у которого позже подтвердился COVID-19.

Напомним, что на прошлой неделе шериф Скотт Джонс отказался обеспечивать соблюдение комендантского часа.