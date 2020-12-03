Авиакомпании находятся на заключительной стадии разработки цифровых паспортов для путешественников

Индустрия авиаперевозок относится к тем, кто серьезно пострадал из-за пандемии COVID-19. Поэтому лидеры отрасли координируют свои усилия по созданию цифрового паспорта, в котором будет указано, был ли пассажир вакцинирован от COVID-19.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) объявила на этой неделе, что она находится на заключительной стадии разработки документации, которая, может повысить доверие среди осторожных путешественников.

Предполагается, что цифровой паспорт на здоровье будет включать данные о тестировании пассажира и о полученной вакцине. Индустрия авиаперевозок надеется, что вакцина от коронавируса означала быстрое возрождение туризма и путешествий, как внутри страны, так и за рубежом.

Ранее сообщалось о том, что правительство США вводит специальные карточки учета вакцинирования от COVID-19.