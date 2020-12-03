Трамп может баллотироваться в президенты в 2024 году

Как известно, президент Дональд продолжает утверждать, что он одержал победу на выборах 2020 и что его победа была украдена, в то же время он серьезно рассматривает возможность подачи заявки на 2024 год, сообщает National Public Radio, ссылаясь на два источника кампании Трампа и третий источник, тесно связанный с окружением Трампа.

Три источника на условиях анонимности, заявили, что этот шаг Трампа позволит ему поднимать вопросы о легитимности президентства Джо Байдена.

Как впервые сообщило Politico, во вторник вечером на праздничной вечеринке в Белом доме с членами Республиканского национального комитета Трамп сказал: “Это были потрясающие четыре года. Мы пытаемся прожить еще четыре года. В противном случае, увидимся через четыре года”. При этом пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани ответила, что она “не слышала никакого обсуждения этого”, отвечая на вопрос о предвыборной гонке Трампа в 2024 году.

На прошедшем 2 декабря брифинге в Белом доме пресс-секретарь администрации дала понять, что еще рано говорить об участии Дональда Трампа в президентской гонке-2024, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

«Я знаю о том, что такие сведения появились, но в настоящее время команда президента занимается текущими судебными исками и фокусируется на них, по крайней мере на данный момент» – резюмировала Кейли Макэнани.