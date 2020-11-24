Шериф округа Сакраменто отказался обеспечивать соблюдение комендантского часа

Как известно, комендантский час с 10 вечера до 5 утра введен до 21 декабря в округах, которые находятся на фиолетовом уровне. В ответ на постановление губернатора Гэвина Ньюсома о комендантском часе шерифы округов Сакраменто и Эль-Дорадо, что не будут следить за соблюдением, препятствовать проведению мероприятий по случаю дня благодарения, за ношением масок в пределах своих округов.

Фото: CBS/YouTube

Заявление было выпущено вскоре после того, как Ньюсом объявил о введении комендантского часа на 1 месяц. Согласно приказу, второстепенные работы и собрания должны прекращаться с 22:00 до 5:00 в округах фиолетового уровня. Это вступит в силу в 22:00 в субботу и будет действовать в течение 1 месяца.

Шериф округа Сакраменто Скотт заяви, что Джонс “… мы не будем направлять сотрудников для этих целей – звонящим будет рекомендовано позвонить по номеру 3-1-1, и они будут направлены в отдел здравоохранения округа. Конечно, если есть потенциальное преступное поведение или вероятность воздействия на общественную или личную безопасность, мы продолжим реагировать соответствующим образом. Я хочу пожелать всем счастливого и значимого Дня Благодарения”.

Офис шерифа округа Эльдорадо сообщил, что также ” не будет препятствовать проведению мероприятий в честь Дня благодарения, максимальной занятости или разрешению носить маски на общественных собраниях… Звонки, полученные в офис шерифа по поводу исполнения любых приказов, связанных с COVID, будут перенаправлены в Департамент общественного здравоохранения округа Эльдорадо по телефону 530-621-6100″.

Подобная информация приходи из соседних областей – округа Плейсер, Станислаус и Сан-Хоакин.