Правительство США вводит специальные карточки учета вакцинирования от COVID-19, для всех получивших прививку одной из новых вакцин. В карточку будут вноситься данные о том где, кем и какой вакциной был привит человек и когда необходимо получить вторую дозу вакцины, если таковая требуется, передает Голос Америки.

Между тем, как сообщает Голос Америки со ссылкой на Рейтерс, мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти издал новые распоряжения с целью сдержать всплеск коронавируса. По информации информагентств жителям региона запрещено выходить из дома без веской причины.

По данным Проекта отслеживания COVID-19, в День благодарения количество госпитализаций достигло более 90 000 человек, что является рекордным уровнем для США.

Напомним, что правительством Калифорнии с 21 ноября по 21 декабря по всему штату был инициирован комендантский час.