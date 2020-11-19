С 21 ноября по 21 декабря по всей Калифорнии вводится комендантский час

С 21 ноября до 21 декабря c 10 вечера до 5 утра вводится комендантский час в округах, находящихся на фиолетовом уровне в связи с быстрым ростом числа случаев COVID-19 в Калифорнии. Как указано на сайте губернатора, “это то же самое, что и мартовский приказ о пребывании дома, но применяется только с 22:00 до 5:00 и только в округах фиолетового уровня, в которых наблюдаются самые высокие показатели положительных случаев и госпитализаций”.

Фото: Bloomberg/YouTube

Отмечается, что приказ относится к непервоочередным бизнесам (например, рестораны, магазины и т.п.) и личным встречам, т.к. “действия, проводимые с 10 вечера до 5 утра, часто несущественны”.

Очередные ограничительные меры связаны с тем, что в первую неделю ноября в Калифорнии заболеваемость COVID-19 увеличилась примерно на 50%, говорится на сайте губернатора. В результате губернатор Ньюсом и представители общественного здравоохранения Калифорнии объявили список мер по защите жителей Калифорнии и системы здравоохранения штата, которые могут испытать беспрецедентный рост, если число случаев заболевания продолжит расти.

Кроме этого, в конце прошлой недели Калифорния вместе с Орегоном и Вашингтоном выпустила рекомендацию по путешествиям, в которой призвала людей, въезжающих в штат или возвращающихся домой из поездки за пределы штата, соблюдать карантин, чтобы замедлить распространение вируса. В рекомендациях по поездкам содержится призыв отказаться от несущественных поездок за пределы штата, содержится призыв к людям самостоятельно помещаться на карантин в течение 14 дней после прибытия из другого штата или страны и предлагается жителям оставаться на месте.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом принес извинения за участие в противозаконной вечеринке, состоявшейся на днях в одном из французских ресторанов Напы.