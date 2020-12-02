Минюст США не обнаружил доказательств фальсификаций, способных повлиять на исход выборов

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил во вторник, что Министерство юстиции не обнаружило доказательств масштабных фальсификаций результатов голосования, которые могли бы изменить исход президентских выборов 2020 года. Барр заявил об этом, несмотря на неоднократные заявления президента Дональда Трампа о том, что его победа на выборах была украдена, и на отказ главы Белого дома признать поражение перед Джо Байденом.

Уильям Барр всегда считался одним из самых преданных союзников президента. Перед выборами он неоднократно говорил о том, что широкомасштабное почтовое голосование может быть особенно уязвимым для фальсификаций, передает Русская служба «Голоса Америки» со ссылкой на AP.

В прошлом месяце Барр издал директиву для прокуроров по всей стране, позволяющую им расследовать любые «существенные обвинения» в нарушениях, допущенных при голосовании. Этот приказ предоставил прокуратуре возможность действовать вразрез с обычной политикой Министерства юстиции, которая обычно запрещает проводить такие расследования до официального признания итогов выборов. Вскоре после издания этой директивы, высокопоставленный сотрудник Минюста, руководивший борьбой с нарушениями во время выборов, объявил о своей отставке.

Юридическая команда Трампа во главе с Руди Джулиани заявляет о существовании заговора демократов с целью «вбросить» в систему миллионы незаконных голосов, не приводя при этом доказательств этого утверждения. Кампания Трампа подала несколько судебных исков в ключевых для исхода выборов штатах, утверждая, что на некоторых избирательных участках наблюдателям не позволяли следить за процессом подсчета голосов, и говоря, что это свидетельствует о незаконных действиях избиркомов. Иски неоднократно отклонялись, в том числе судьями-республиканцами, которые признавали жалобы необоснованными.