Президент США Дональд Трамп согласился с необходимостью начать процесс передачи власти будущей администрации Джо Байдена, сообщает Голос Америки.

Генеральная администрация (GSA), учреждение, занимающаяся обеспечением деятельности американского правительства, сообщила команде Байдена в официальном письме в понедельник 23 ноября, что считает его «очевидным победителем» выборов и предлагает начинать процесс передачи власти.

Председатель Генеральной администрации Эмили Мерфи сообщила, что команда Байдена получит из государственного бюджета на процесс передачи власти $6 300 000, а также помещения и возможность задействовать государственные службы.

Джо Байден теперь будет получать отчеты служб безопасности США, готовясь к началу выполнения президентских обязанностей после инаугурации 20 января 2021.

Сразу после сообщения Трамп написал вечером в Twitter, что Генеральная администрация должна «сделать то, что нужно».

Но президент при этом также настоял, что он и дальше будет оспаривать результаты голосования, а также утверждает, что назначенная им Эмили Мерфи успела получить угрозы в свой адрес.