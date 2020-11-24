Русскому священнику из Огайо предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму $250 000

Священнику из Бедфорда, штат Огайо, Андрею Коваленко, 52 года, предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму более 250 000 долларов с использованием почты, сообщается на сайте департамента юстиции.

По словам прокурора Джастина Хермана, Коваленко “обвиняется в использовании своего положения священника для хищения средств, предназначенных для обслуживания его прихожан и обществ… Предполагаемое хищение подсудимого было настолько масштабным, что по крайней мере один местный приход потерпел финансовый крах. Теперь он должен ответить за эти действия в федеральном суде”.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемый является рукоположенным русским православным священником, он работал директором Святилища Мариапоч (Shrine of Mariapoch, SOM) в Бертоне с мая 2014 года по июнь 2015 года. С января 2015 года по июль 2018 года ответчик работал администратором и пастором Венгерской византийской католической церкви Святого Иоанна в Солоне и в византийской католической церкви Святого Евгения в Бедфорд-Хайтс. Через эти должности подсудимый имел доступ к нескольким банковским счетам, чекам и дебетовым картам, связанным с религиозными учреждениями, которыми он управлял.

В общей сложности ответчик обвиняется в хищении приблизительно 293 989 долларов США с банковских счетов церквей для своего личного обогащения. В результате действий подсудимого Византийская католическая церковь Святого Евгения была закрыта по причине своего финансового состояния.

В случае признания виновным, суд вынесет обвиняемому приговор.