Две организации, openDemocracy и Mother Jones, провели совместное расследование, результаты которого показали, что главный юрист Трампа финансирует связанных с Путиным религиозных лоббистов в России. Речь идет об адвокате Джее Секулоу (Jay Sekulow), чья организация пожертвовала 3,3 миллиона долларов российской евангелической организации, тесно связанной с Кремлем.

Джей Секулоу – главный адвокат Американского центра закона и правосудия (The American Center for Law and Justice (ACLJ), руководил защитой Трампа от импичмента в качестве одного из поверенных. Ежегодно Американский центр закона и правосудия отправляет сотни тысяч долларов в свой Славянский центр права и справедливости (Slavic Center of Law and Justice (SCLJ) в Москве. Организацией руководит Владимир Ряховский, активист-евангелист, российский юрист, который также входит в путинский совет по правам человека, а также в финансируемую Путиным российскую комиссию по жалобам прессы.

Согласно финансовым документам Джея Секулоу, деньги, отправленные российскому отделению, предназначены для обеспечения “судебных и юридических услуг, связанных с религиозными свободами и правами человека в России”. Более подробная информация о том, как именно были потрачены эти деньги, не раскрывается. Ни Славянский центр права и справедливости в Москве, ни Американский центр закона и правосудия не ответил на запросы openDemocracy о том, как именно деньги из США были потрачены в России.

Как сообщает openDemocracy, группы Секулоу, как и он сам, придерживаются христианского фундаменталистского взгляда на права человека. Так, например, Славянский правовой центр в Москве выразил поддержку закона Путина о запрете пропаганды гомосексуализма, поддержал закон, криминализирующий ​”кощунственную” деятельность (в ответ на акцию группы Pussy riot в Храме Христа Спасителя), а также “распространение такой информации в Интернете”. До того, как Секулоу стал защищать Трампа, он был ведущим собственного радиошоу и частым гостем в консервативных СМИ.