Представителей армянской диаспоры расследуют за предполагаемое мошенничество с помощью в связи с COVID-19

Исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Брайан К. Рэббитт из уголовного отдела Министерства юстиции и прокурор США Никола Т. Ханна из прокуратуры США по центральному округу Калифорнии заявили, что четырем лицам из Энсино предъявлено обвинение в их предполагаемом участии в схеме подачи как минимум 35 мошеннических кредитных заявок на получение более 5,6 миллиона долларов США в качестве помощи в связи с COVID-19, гарантированной Управлением малого бизнеса (SBA) в рамках ссуды на покрытие экономического ущерба (EIDL) и Программа защиты зарплаты (PPP) в соответствии с Законом о помощи, чрезвычайной помощи и экономической безопасности при коронавирусе (CARES).

Ричард Айвазян, 42 года, Мариетта Терабелян, 36 лет, Артур Айвазян, 40 лет и Тамара Дадян, 39 лет, обвиняются в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и мошенничества с использованием электронных средств, а также в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемые использовали поддельные, украденные или вымышленные имена, в том числе “Юлия Жадько” и “Виктория Кауичко”, для подачи поддельных заявок на получение займов. Ответчики также подавали поддельные заявки на получение кредитов от своего имени с использованием поддельных или фиктивных бизнесов, представили фальшивые и фиктивные документы в поддержку некоторых заявок, в том числе поддельные документы, удостоверяющие личность, налоговые документы и ведомости заработной платы.

Ответчики использовали полученные обманным путем ссуды в личных целях, в том числе для покупки роскошных домов. Среди прочего, ответчики использовали ссуды для оказания помощи при стихийных бедствиях в качестве первоначальных платежей по двум жилым объектам, что категорически запрещено в соответствии с программой PPP и EIDL.

Это дело расследовали ФБР, IRS и SBA.