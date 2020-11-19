Как сообщила жительница штата Орегон Маша Митков на сайте GoFundMe, русскоязычный музыкант Михаил Митков-Баклановский из Портленда умер от COVID-19 6 ноября в возрасте 64 лет.

Он приехал в Портленд, Орегон, из Украины, в 1992 году, был очень активным, очень любил искусство и музыку – “он организовал множество кемпингов и был очень активен в конгломерате Бардовских фестивалей на Западном побережье, а также был одним из основателей некоммерческой организации Russian Foundation for the Arts”. Как пишут родственники на GoFundMe, “oн помог стольким людям встать на ноги и укорениться в новой стране, начать новую карьеру, исследовать новые жизненные пути. Он всегда был готов помочь любому, кто просил.”

Маша Митков, дочь Михаила организовала сбор средств, но не чтобы “использовать вырученные здесь деньги на похороны и т. д. Вместо этого мы хотели бы использовать пожертвованные деньги на организацию концерта: зарезервируйте место проведения через год и пригласите всех любимых музыкантов Миши выступить и щедро заплатите им. Этот концерт будет предложен бесплатно для публики, будут приглашены друзья и знакомые Миши, медсестры и врачи. Возможно, к этому моменту COVID-19 будет под контролем, и мы все сможем вместе наслаждаться присутствием друг друга. Мы надеемся превратить это мероприятие в ежегодное мероприятие, которое будет финансироваться за счет ежегодных пожертвований”.