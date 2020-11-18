Бывший спецназовец признал себя виновным в сговоре с российской разведкой

По информации департамента юстиции, бывший армейский “зеленый берет” признал себя виновным в сговоре с сотрудниками российской разведки с целью предоставления им информации о национальной безопасности Соединенных Штатов.

Согласно судебным документам, с декабря 1996 года по январь 2011 года 45-летний Питер Рафаэль Дзибински Деббинс (Peter Rafael Dzibinski Debbins) из Гейнсвилля, бывший военнослужащий армии США, вступил в сговор с агентами российской разведки. В течение этого времени Деббинс периодически бывал в России и встречался с агентами российских спецслужб. В 1997 году российские разведчики присвоили Деббинсу кодовое имя и подписали заявление, подтверждающее, что он хочет служить России.

В ходе сговора Деббинс предоставил агентам российской разведки информацию, которую он получил в качестве военнослужащего армии США, включая информацию о химических подразделениях и подразделениях специального назначения. В 2008 году, оставив службу, Деббинс раскрыл секретную информацию о своей предыдущей деятельности во время службы в спецназе, а также предоставил агентам российской разведки имена и информацию о ряде своих бывших членов команды спецназа, чтобы агенты могли оценить, стоит ли приближаться к ним, чтобы узнать, будут ли они сотрудничать с российской разведкой.

Вынесение приговора Деббинсу назначено на 26 февраля 2021 года, ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.