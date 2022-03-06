Семья из Лос-Анджелеса, стоящая за аферой по оказанию помощи COVID-19 на $18 млн, задержана в Европе

Трое членов семьи из Лос-Анджелеса, стоящие за аферой по оказанию помощи COVID-19 на 18 миллионов долларов, задержаны в Европе.

Супружеская пара из Тарзана, Ричард Айвазян, его жена Мариэтта Терабелян и его невестка Авайзаня, Тамара Дадян были задержаны в Черногории после бегства из США, сообщил LATimes источник в правоохранительных органах. Они обвиняются в создании крупной мошеннической схемы с целью получения экстренных ссуд, предназначенных для малого бизнеса, пострадавшего из-за пандемии.

“Славянский Сакраменто” ранее сообщал об этом деле; 43-летний Айвазян и 37-летняя Терабелян сняли свои браслеты электронного мониторинга и сбежали из-под домашнего ареста в августе после того, как были осуждены по делу о крупном мошенничестве с COVID-19.

Айвазян был приговорен к 17 годам тюремного заключения за управление мошеннической сетью, из-за действий который были похищены 18 миллионов долларов, его жена была приговорена к шести годам.

Тамара Дадян была приговорена к 10 годам и 10 месяцам лишения свободы, но сбежала 28 января. Ранее она признала себя виновной в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и банковского мошенничества, а также сговоре с целью отмывания денег. Своего мужа и его брата она назвала сообщниками.

Эта группа людей подала 151 мошенническую заявку на получение безвозвратных кредитов для помощи бизнесу, пострадавшему от COVID-19. Полученные деньги были потрачены на покупку недвижимости и предметов роскоши.

Присяжные решили, что правительство может конфисковать дом, наличные деньги, золотые монеты, серьги с бриллиантами, наручные часы и другое имущество, приобретенное за счет мошеннических денег.