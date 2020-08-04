На краудфандинговом сайте GoFundMe появилась кампания по сбору пожертвований в адрес молодого христианского музыканта Дмитрия Бербера. Прощание с телом погибшего выходца из Молдовы состоялось в славянской церкви “Свет Евангелия” 31 июля.

Фото: Facebook/Light of the Gospel

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте GoFundMe, молодой мужчина “погиб в результате трагического происшествия”. Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, Дмитрий скончался 26 июля в возрасте 35 лет.

“Наш друг Дмитрий Бербер погиб вчера в результате трагического инцидента, – написал Назар Кулинич на GoFundMe. – Дима был удивительным человеком.. Он был увлечен музыкой, и ему все время нравилось играть на гитаре, многие из вас видели, как он играл в составе многочисленных групп. То, что произошло, трагично и мы все еще в шоке”.

Похоронное мероприятие состоялось в церкви “Light of the Gospel” в Сакраменто 31 июля.

В церемонии принял участие руководитель религиозной организации Славянская миссионерская церковь “Вифания” Адам Бондарук, недавно переболевший COVID-19.

Судя по опубликованному видео, вопреки настоятельным рекомендациям Департамента здравоохранения штата, большинство из присутствовавших на похоронах людей не надевало маски, а также не соблюдало социальную дистанцию, несмотря на то, что пастор церкви Алекс Пекун призывал это делать.

Инициаторы мероприятия попросили собрать $25 тыс. на похоронные нужды семьи, однако на данный момент собрано свыше $26 тыс.