Некоммерческая организация Americans United, которая выступает за отделение церкви от государства, написала Программу восстановления и защиты свободы вероисповедания, которой, по мнению многих наблюдателей должен будет придерживаться Джо Байден, находясь в роли президента США.

В программе указано, что “свобода вероисповедания означает, что каждый должен иметь возможность исповедовать свою религию или вообще не исповедовать религию – без государственного вмешательства, предпочтений или неодобрения – при условии, что они не причиняют вреда другим”.

Americans United считают, что “за последние четыре года президент Трамп манипулировал свободой вероисповедания беспрецедентными способами, чтобы санкционировать дискриминацию, отказать в доступе к медицинскому обслуживанию, потребовать от налогоплательщиков финансировать религию и разрешить молитвенным домам поддерживать политических кандидатов”. Поэтому организация возлагает большие надежды на администрацию Байдена-Харрис по исправлению ошибок администрации Трампа и по восстановлению разделения церкви и государства.

Вот 10 вещей, которые, по мнению Americans United, администрация Байдена-Харрис должна сделать:

1. Отменить мусульманский запрет. Запрет мусульман – это нарушение американского обещания религиозной свободы для всех.

2. Подписать Указ о восстановлении и защите свободы вероисповедания для всех американцев.3. Защищать свободу вероисповедания людей, пользующихся социальными услугами, финансируемыми государством. Правительство часто финансирует религиозные организации для оказания социальных услуг, таких как продовольственные банки, приюты для бездомных и уход за престарелыми.

4. Защищать сотрудников, финансируемых из федерального бюджета, от религиозной дискриминации.

5. Гарантировать, что людям не откажут в медицинской помощи на основании их религии.

6. Поддержать закон “Не навреди, который сохранит право закона защищать свободу вероисповедания, например, право носить религиозную одежду и соблюдать религиозные праздники, но также разъяснит, что его нельзя использовать во вред другим.

7. Финансировать государственные школы, а не частные школы из государственных средств.

8. Защищать и обеспечивать соблюдение поправки Джонсона. Поправка Джонсона – это положение в налоговом кодексе, которое защищает целостность и автономию освобожденных от налогов организаций, включая молельные дома, гарантируя, что они не поддерживают политических кандидатов и не выступают против них.

9. Гарантировать, что наше правительство отражает религиозное разнообразие нашей нации.

10. Назначить федеральных судей, уважающих отделение церкви от государства.