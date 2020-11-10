Кандидат от Демократической партии Джо Байден назван победителем президентских выборов в США 3 ноября. Будучи кандидатом, бывший вице-президент и сенатор обещал восстановить соглашения и сотрудничество в разных международных организациях, которым, по его словам, был “нанесен ущерб” за время президентства Дональда Трампа. Газета Washington Post заявляет, что, вступив в должность, Байден немедленно отменит ряд решений, принятых Трампом. Также Байден пообещал сделать все, “чтобы Америка снова стала мировым лидером” в борьбе с авторитарными политиками, пандемией коронавируса и изменением климата.

Каким президентом будет Джо Байден и как он собирается выполнить свои обещания с учетом того, что внешняя политика на момент его прихода к власти в начале 2021 года может отойти на второй план. Эксперты отмечают, что сперва ему будет необходимо решить внутренние проблемы Америки: социальное и экономическое неравенство, безработицу и межрасовую напряженность.

Россия/Украина

Байден заявлял, что займет более жесткую позицию по отношению к президенту России Владимиру Путину по сравнению с позицией Трампа. Он назвал Москву “противником”, а также самой большой “угрозой” безопасности для Соединенных Штатов на сегодняшний день.

Байден критиковал Кремль за аннексию Крыма в 2014 году и поддержку пророссийских сепаратистов на Востоке Украины. Он также обвинил Кремль во вмешательстве в выборы 2016 года в США и критиковал нападения на российских журналистов и гражданских активистов.

“В отличие от Трампа, я буду защищать наши демократические ценности и противостоять автократам, таким как Путин”, – написал Байден в твиттере в августе.

Он также пригрозил “наказать” Москву, если она вмешается в выборы 2020 года, и отверг идею Трампа о том, чтобы снова пригласить Россию “большую семерку” (G7).

“Мы должны заставить Россию заплатить реальную цену за нарушение международных норм и поддержать российское гражданское общество, которое снова и снова храбро сопротивляется клептократической авторитарной системе Путина”, – написал Байден в статье в журнале Foreign Affairs.

Байден также критикует проект “Северный поток-2”, который “Газпром” строит для транспортировки природного газа из России в Германию. В 2016 году он называл это “плохой сделкой” для Европы и подчеркнул, что с его помощью будет дестабилизироваться ситуация в Украине. Политик настаивал на том, что Европе нужно диверсифицировать источники поставляемого газа, а не “замыкаться на еще большей зависимости от России”.

Что касается Украины, то Байден, будучи вице-президентом, выражал решительную поддержку Украине и ее интеграции с Евросоюзом. Он также поддерживает продолжение поставок летального оружия в Киев в качестве помощи украинским властям в борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами.

“Как президент я дам понять Кремлю, что он должен прекратить агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена – Харрис гарантирует, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное оружие”, – заявил Байден в августе 2020 года.

Китай и торговая война

По сравнению со временем его пребывания на посту вице-президента в 2009-2017 годах Байден в последние годы занял гораздо более жесткую позицию в отношении Китая. Он критикует Пекин за нарушения прав человека и обвиняет его в несправедливых методах ведения торговли.

Однако он также критиковал политику Трампа по вопросу отношений с Китаем. Он заявлял, что президенту США следовало бы создать коалицию союзников для противостояния Китаю, а не ввязываться в двустороннюю торговую войну со второй по величине экономикой мира.

“Когда мы объединяемся с другими демократическими странами, наша сила более чем удваивается. Китай не может позволить себе игнорировать более половины мировой экономики, – подчеркивал он. – Коалиция дает нам существенные рычаги воздействия на формирование правил поведения во всем, от окружающей среды до труда, торговли, технологий и прозрачности, чтобы они продолжали отражать демократические интересы и ценности”.

Однако некоторые аналитики говорят, что Байден вряд ли поспешит отменить тарифы, введенные Трампом в отношении Китая. Администрация президента США собирается провести новые переговоры с Китаем по торговле и хотела бы иметь рычаги воздействия во время этих переговоров.

Проблемы изменения климата

Байден назвал глобальное потепление “реальной угрозой” и сказал, что заставит Соединенные Штаты снова присоединиться к Парижскому соглашению 2015 года о борьбе с изменением климата, которое США подписали во время его вице-президентства. Трамп же вышел из соглашения через несколько месяцев после вступления в должность, в 2017 году.

“Я присоединюсь к Парижскому климатическому соглашению в первый же день своего правления, а затем созову саммит стран – крупнейших эмитентов углекислого газа, чтобы ускорить прогресс в этом направлении”, – написал Байден в статье Foreign Affairs.

Он также пообещал, что будет поддерживать отрасль возобновляемой энергетики, например производителей ветряных и солнечных электростанций, чтобы снизить потребление углеводородов в стране. Критики также опасаются, что Байден усилит регулирование в сфере добычи ископаемого топлива и поднимет налоги для нефтяной и сланцевой индустрии.

Во время правления Трампа Соединенные Штаты продолжали наращивать добычу нефти и газа и в итоге сейчас являются крупнейшим производителем углеводородов в мире.

Демократия

Байден также сказал, что будет искать для США союзников для борьбы за укрепление демократии в мире и для противодействия “ползучему авторитаризму”.

“В течение первого года моего пребывания в должности Соединенные Штаты организуют и проведут глобальный саммит за демократию, чтобы обновить понимание общей цели народов свободного мира, – пообещал он. – Этот саммит объединит демократии мира и укрепит наши демократические институты, а также позволит выработать общую повестку дня”.

Внутренние дела США

Байден унаследует от Трампа разделенную страну. Ее в последние месяцы сотрясали протесты против насилия полиции в отношении этнических и расовых меньшинств, а также разногласия относительно того, как бороться с коронавирусом.

Противники обвиняют Трампа в разжигании некоторых этих разногласий, в том числе тех, которые связаны с расовыми и иммиграционными проблемами. По данным газеты Washington Post, Байден полностью отменит указ Трампа, который изначально запрещал гражданам некоторых преимущественно мусульманских стран въезд в США.

Что касается коронавируса, то Байден сказал, что он “прислушается к мнению ученых” и сделает “все возможное” для борьбы с его распространением в Соединенных Штатах. В том числе – введет полный локдаун, если это будет необходимо. Он также сказал, что сделает обязательным ношение масок в общественных местах.

Также Байден пообещал, что отменит снижение налогов для корпораций, которое своим указом ввел Трамп, но увеличит при этом минимальную заработную плату в интересах самых малообеспеченных слоев населения. Байден также сказал, что усилит закон о доступном медицинском обслуживании 2010 года и закон о медицинском страховании, известный как Obamacare.

Байден также отменит решение покинуть Всемирную организацию здравоохранения, из которой США должны были выйти в июле 2021 года, сообщает Washington Post.

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