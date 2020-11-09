Гражданская война в США отменяется. Почему республиканцы “сливают” Трампа

Союз традиционного республиканского истеблишмента с Трампом все это время оставался “браком по расчету”, который, похоже, близится к разводу

Мировые лидеры один за другим поздравляют с победой новоизбранного американского президента Джо Байдена. В то же время действующий президент Дональд Трамп повторяет, что не намерен признавать поражения. Личный адвокат и помощник главы Белого дома Руди Джулиани заявил, что Трамп намерен подать иск с целью оспорить победу Байдена в штате Пенсильвания. Сам Дональд Трамп с завидной регулярностью оставляет в Твиттере сообщения о фальсификациях и о том, что выборы были “украдены”.

Тем временем ряд аналитиков ожидают, что наблюдаемый раскол страны выльется в длительное противостояние с элементами вооруженных столкновений. Однако этому прогнозу, по всей видимости, к счастью, не суждено сбыться. Чтобы понять, почему сценарий “гражданской войны” не реализуется в нынешних условиях, важно развенчать несколько стереотипов.

Брак по расчету

Первый стереотип заключается в том, что интересы Республиканской и Демократической партий настолько несовместимы, что они уже не смогут прийти к соглашению, и Трамп в своей борьбе может всецело полагаться на свою партию. Вспомним, тем не менее, что в 2015 и 2016 годах очень многие республиканцы категорически не принимали “несистемщика” Трампа и жестко критиковали его. Однако, видя популярность Трампа у значительной части американцев, подавляющее большинство этих людей все же сделали ставку на перспективного аутсайдера, совершенно верно рассчитав, что он способен принести им победу.

Все предыдущие годы, включая нынешние выборы, отказ от поддержки Трампа политиком-республиканцем практически автоматически означал конец его карьеры, то есть невозможность получить какую-либо должность в новой администрации или переизбраться в Конгресс. Именно поэтому поддержка Трампа в Республиканской партии была столь всеобщей. Однако это не означает, что пропасть между старым республиканским истеблишментом и демократическими элитами так же велика, как пропасть между Трампом и Байденом. Даже при том, что за этими элитами стоят разные группы экономических интересов, они способны достигать консенсуса, к примеру, в вопросах внешней политики. Вспомним, что именно республиканцы ратовали за поставки в Украину летального оружия в 2014 году, тогда как администрация Барака Обамы явно не была готова к этому решению.

Даже сейчас, на фоне непримиримого раскола американских элит, по словам известного публициста Андрея Пионтковского, в Вашингтоне наблюдается двухпартийный консенсус в отношении поддержки Украины и продолжения сдерживания России, и республиканские “ястребы” поддерживают его ничуть не меньше, чем демократические “глобалисты”. Именно этот консенсус обеспечил введение антироссийских санкций, отменить которые было не под силу даже администрации Трампа. Более того, в самой этой администрации на первых порах также встречались “ястребы” вроде Джеймса Мэттиса и Джона Болтона, которые предсказуемо не смогли сработаться с президентом.

И ты, Брут?

Таким образом, союз традиционного республиканского истеблишмента с Трампом все это время оставался “браком по расчету”, который, похоже, близится к разводу. Сенат по всем признакам остается за республиканцами, а значит, как минимум в ближайшие два года его члены не будут обеспокоены вопросом переизбрания (а треть из них – в ближайшие четыре года). Это означает также, что верхняя палата Конгресса способна заблокировать неугодные ей законопроекты, включая повышение налогов для бизнеса. Те же республиканцы, которые претендуют на какие-либо должности, имеют шанс договориться напрямую с командой Байдена, получив желаемое с гораздо меньшими издержками, чем при поддержке борьбы, которая, учитывая раскол страны в соотношении 50 на 50, может привести к очень серьезным последствиям для США. Словом, Трамп, ставший для республиканцев “локомотивом”, позволившим им в свое время прийти к власти, похоже, выполнил в их глазах свою функцию, и на данный момент может, напротив, превратиться в источник проблем.

Сигналы того, что республиканский истеблишмент начинает отказываться от Трампа, появились еще за пару дней до объявления результатов выборов. Показательно, что именно республиканский канал Fox News первым объявил о лидерстве кандидата от демократов Джо Байдена на голосовании в Аризоне и настаивал на необходимости подсчета всех голосов избирателей, а затем, после подведения итогов, сообщил о победе Байдена раньше, чем либеральный CNN. Часть республиканцев также публично осудила призывы Трампа прекратить подсчет голосов и призвала не ставить под сомнение честность выборов.

По информации некоторых СМИ, борьбу Трампа не готово поддержать даже его ближайшее окружение. Так, в воскресенье просочилась информация, что зять Трампа Джаред Кушнер призвал его признать поражение на выборах. Fox News, в свою очередь, сообщил, что президент готов это сделать, если судебные разбирательства в связи с голосованием не дадут желаемых результатов. Тем временем The New York Times со ссылкой на помощников Трампа отмечает, что в ближайшее время президент не собирается признавать победу Джо Байдена.

Борьба за улицу

Судя по всему, поддержка Трампа со стороны его соратников напрямую будет зависеть от его шансов выиграть судебные разбирательства. Однако эти шансы невелики. Даже при том, что в большинстве колеблющихся штатов разница между результатами кандидатов незначительна, и теоретически пересчет голосов способен выявить отдельные нарушения, этого может не хватить, чтобы изменить результат в пользу действующего президента. С другой стороны, отказ республиканцев от Трампа также уменьшает вероятность того, что суды встанут на его сторону.

Однако предательство республиканского истеблишмента не означает, что последователи Трампа из числа рядовых избирателей готовы будут отказаться от него. Но эти избиратели также неоднородны. Часть из них поддерживала Трампа по сугубо экономическим мотивам, однако не все эти люди симпатизировали ему лично. Для части голосующих Трамп являлся выразителем “истинно американских” ценностей, в том числе единственной защитой капитализма от “коммунистической угрозы”, для других же он всего лишь стоял на страже “старой доброй Америки”, и был значим именно в таком качестве. При этом даже из тех, кто серьезно поддерживает Трампа и верит, что его победа была украдена, не все готовы взяться за оружие.

Поддержка действующего президента со стороны силовых структур также неоднородна. Трампу симпатизирует большая часть полицейских, тогда как спецслужбы, включая ФБР, в массе своей настроены против него (справедливости ради стоит сказать, что глава Белого дома всегда отвечал им тем же). Симпатии военных, учитывая активную деятельность в их среде антитрамповских консервативных организаций, также разделены.

Проблема усугубляется тем, что территориальная база поддержки Трампа неуклонно сокращается. Если еще несколько лет назад можно было говорить о противоречиях между “Америкой берегов” и “срединной Америкой”, то сегодня, как показало голосование в колеблющихся штатах, ситуация уже не так однозначна. Демографическая ситуация в больших городах американской глубинки быстро меняется не только за счет естественного взросления вчерашних подростков, но и за счет миграции в них жителей “берегов”, в том числе представителей IT-сектора – во многом из-за становящихся неподъемными цен на покупку и аренду жилья в таких городах, как Сан-Франциско, Нью-Йорк или Сиэтл.

Таким образом, противоречия между “городской” и “сельской” Америкой начинают смещаться вглубь страны. Это приводит к сокращению штатов, которые готовы поддержать Трампа “целиком”, а значит, возможные вооруженные стычки, скорее всего, не выйдут за пределы конкретных штатов и ограничатся столкновениями на местном уровне.

С другой стороны, бесспорно, что, если сам действующий президент будет продолжать настаивать на своей победе, определенное количество людей будут готовы безоговорочно вступиться за него. При этом отказ от Трампа части его бывших соратников лишь укрепит доверие этих людей к нему как к “единственному человеку, бросившему вызов старому вашингтонскому болоту”. Однако без поддержки государственного аппарата и силовых структур активность этих людей довольно быстро сойдет на нет или будет подавлена.

Запрос на человечность

Но отсутствие революции или гражданской войны не означает автоматического объединения расколотого гражданского общества. Многие непредвзятые аналитики сходятся на мысли, что без фактора коронавируса переизбрание Трампа на второй срок было практически неизбежным. Страна действительно разделена пополам, и противоречия между этими половинами так сильны, что не исчезнут по мановению волшебной палочки.

Можно сколько угодно говорить о моде на популизм, которой умело воспользовался Трамп четыре года назад (а он действительно проявил себя как успешный популист). Можно упирать на необразованность его электората (который, согласно социологическим данным, действительно менее образован, чем электорат демократов). Можно даже называть его поклонников расистами (хотя далеко не все они являются таковыми). Однако фактом остается то, что в 2016 году Дональд Трамп обратился к категории людей, проигнорированной его соперниками – не к иммигрантам или меньшинствам, а к белым жителям американской глубинки, к фермерам и рабочим заводов, услышал их чаяния и пообещал им решить их проблемы. И именно способность уловить запрос этой части американского общества привела его к победе.

Так и сегодня можно сколько угодно говорить о том, что разрыв между кандидатами в ряде штатов слишком мал, а потому спорен. Можно говорить о нарушениях, и где-то эти нарушения, скорее всего, имели место. Можно сетовать на то, что спецслужбы, старый истеблишмент, многие корпорации и все основные СМИ были настроены против Трампа (чего они, собственно, не скрывали все эти годы). Но фактом, опять-таки, является то, что в 2020 году Дональд Трамп не почувствовал основной запрос общества, и именно это привело его к поражению.

В кризисной ситуации потребность в сострадающем лидере оказалась выше, чем в неуязвимом, но самовлюбленном супермене. Говоря от имени обычных людей, Трамп не заметил, насколько сам при этом оторвался от них. Собственно, этот разрыв между олигархом и “простыми смертными” существовал всегда, но если человека, чувствующего свою силу, он мог вдохновлять и вызывать уважение, то человека в слабости он, скорее, оттолкнул. Став в свое время символом альтернативы “высокомерному истеблишменту” и “надменной интеллигенции”, Трамп сам повел себя исключительно надменно, не заметив, как его привычная самоуверенность начала работать против него. В то же время Джо Байден смог верно почувствовать тревожный запрос общества и сказать людям то, что они ждали услышать.

Однако вопрос, сможет ли Байден на деле стать тем самым “сострадающим лидером”, остается открытым. Одно можно сказать наверняка: ему придется очень нелегко, учитывая, насколько серьезны проблемы страны и завышены ожидания его избирателей.

Ксения Кириллова, DSNews