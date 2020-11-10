Заявления Трампа о мошенничестве на выборах вызвали критику в обеих партиях

Представители демократов и республиканцев заявляют об отсутствии у Трампа явных доказательств нарушений, однако его сторонники требуют пересчета голосов в нескольких штатах, пишет коррепондент Голоса Америки Масуд Фаривар.

Находясь на грани вероятного поражения на выборах, президент Дональд Трамп вновь выдвинул сомнительные заявления, с которыми он выступал в течение многих лет: во время президентских выборов, которые прошли на этой неделе, процесс подсчета бюллетеней в некоторых штатах был сфальсифицирован.

«Это тот случай, когда они пытаются украсть выборы, – сказал Трамп в четверг вечером в Белом доме, когда его позиции начали ухудшаться почти во всех ключевых колеблющихся штатах, где развернулась основная борьба между ним и Байденом, – Они пытаются сфальсифицировать выборы, и мы не можем этого допустить».

Безосновательное утверждение о том, что прошедшие во вторник выборы были сфальсифицированы и что голоса были «украдены», вызвало широкое осуждение со стороны демократов, а также многих политиков-республиканцев.

«Вчерашнее вечернее выступление президента очень меня обеспокоило, потому что он сделал очень, очень серьезные обвинения без каких-либо доказательств», – сказал сенатор-республиканец Пэт Туми из Пенсильвании в эфире телеканала CBS в пятницу утром.

Сенатор Митт Ромни от штата Юта, кандидат в президенты от республиканцев в 2012 году и активный критик Трампа, сказал, что президент имеет право требовать пересчета голосов и призывать к расследованию, если это будет подтверждено доказательствами, но при этом заявил что Трамп «ошибается, говоря, что выборы были сфальсифицированы, коррумпированы и украдены».

Впрочем, сторонники Трампа встали на защиту все еще сражающегося за победу президента, повторяя его утверждения о фальсификации результатов голосования по мере того, как Трамп начал отставать от Байдена в Пенсильвании и Джорджии.

«Президент Трамп выиграл эти выборы, поэтому все, кто слушает, не молчите. Не молчите об этом», – заявил лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти в эфире телеканала Fox News.

Центр правосудия имени Бреннана определяет фальсификацию на выборах следующим образом: вы фальсифицируете выборы, опуская бюллетень в избирательную урну, несмотря на то что вы не имеете права на голосование.

Нарушения на выборах могут принимать различные формы. Фонд Heritage выявил девять различных типов фальсификации результатов выборов. Самым распространенным типом такого правонарушения является участие в голосовании людей, у которых нет права голоса – например, не являющихся гражданами США или осужденных преступников.

Другой распространенный вид мошенничества на выборах – подделка бюллетеней для заочного голосования или получение и заполнение бюллетеней без ведома реально существующего избирателя.

После выборов 2016 года Трамп утверждал, что за его оппонента, демократа Хиллари Клинтон, было отдано 5 миллионов незаконных голосов. Но комиссия по обеспечению честности выборов, которую он сформировал для расследования этого дела, не обнаружила доказательств фальсификации и позже была распущена.

Поскольку в нескольких штатах еще продолжается подсчет голосов, победитель выборов пока официально не объявлен. Однако Байден получил 253 из 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания, и уже близок к победе в Пенсильвании с ее 20 голосами выборщиков. Это сразу сделает его победителем.

Поскольку Трамп утверждает, что при подсчете голосов было допущено мошенничество, и его сторонники выходят на улицы, чтобы «остановить воровство голосов», эксперты предупреждают о возможности возникновения гражданских беспорядков с применением насилия. Это может произойти, если результаты выборов не будут быстро приняты всеми сторонами.