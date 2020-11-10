Байден планирует отменить указы Трампа, касающихся абортов

Пока еще подсчеты голосов, полученных в результате выборов, продолжаются, по мнению СМИ, Джо Байден выиграл президентскую гонку. Но его команда уже представила “повестку дня администрации Байдена”, которая включает в себя “ранних действиях исполнительной власти”.

Байден планирует “отменить действия Трампа в отношении абортов и охраны репродуктивного здоровья, в том числе изменение так называемой политики Мехико, восстановление финансирования планового родительства и контрацепции в рамках Закона о доступном медицинском обслуживании”.

Политика Мехико (The Mexico City policy), подписанная еще президентом Рональдом Рейганом, является политикой, которая блокирует федеральное финансирование США неправительственных организаций, которые предоставляют консультации или направления к специалистам по прерыванию беременности, выступают за декриминализацию абортов ,или расширение услуг по прерыванию беременности. Политика требует от иностранных неправительственных организаций обязательств не “проводить и активно продвигать аборты как метод планирования семьи”, используя деньги налогоплательщиков США.

По мнению специалистов, это обещание Байдена отменить политику Мехико согласуется с действиями двух предыдущих президентов-демократов – Билла Клинтона и Барака Обамы.