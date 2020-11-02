Американские юристы ходатайствуют об украинском пасторе, осужденном на пожизненное за убийство

Ярослав Мысяк родился в христианской семье, окончил Киевский теологический колледж имени «Святого Иакова». Некоторое время он работал в Библейском колледже города Ужгород, а также на должности помощника епископа евангельских церквей Закарпатской области по работе с христианской молодежью. Из 45 прожитых лет 22 года, то есть половину жизни, Ярослав отбывает наказание из-за сомнительного приговора, а те лица, которые совершили страшное преступление, остались безнаказанными, считают юристы.

Ярослава обвинили в убийстве своих родных — дедушки, бабушки и дяди. Мотив преступления в приговоре не указан, а Верховный суд в своем решении мотивом тройного убийства назвал «неприязненные отношения».

“Не кажется ли вам странной такая мотивация совершения преступления для священника? Преступление совершено ножом, который якобы был спрятан в определенном месте по указанию Ярослава”, – задается вопросом Виталий Мусиенко, являющийся помощником адвоката по криминальным и гражданским делам Стивенa Пиджонa из Сиэтлa.

18 октября 1999 Закарпатским областным судом (судом апелляционной инстанции) Ярослав Мысяк был приговорен к высшей мере наказания — смертной казни, через расстрел. Верховный суд, не теряя времени, утвердил смертный приговор. Жизнь Ярославу спас мораторий на применение смертной казни в Украине.

Адвокат Ярослава Юрий Вакула отмечает: «Приговор строится на предположениях и сфабрикованных доказательствах, на признаниях, полученных в результате угроз применения насилия как к нему, так и его семьe, бесчеловечного обращения, угроз и давления. Выводы экспертов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и не подтверждаются доказательствами, исследованными на судебном заседании».

С 2015 года, то есть шестой год, судами Закарпатской области продолжается пересмотр приговора по новоявленными обстоятельствам. Нарушены все разумные сроки рассмотрения дела в суде, отмечают юристы.

Инициативная группа под предводительством Василия Мусиенко и адвоката Стивенa Пиджонa из Сиэтлa (штат Вашингтон) обратилась к властям Украины с просьбой о пересмотре дела пастора Ярослава и возможном реформировании судебной системы страны.

Проект Василия Мусиенко и его коллег (“Борьба за жизнь”) рассказывает об истории не только Ярослава Мысяка, но и о других заключенных на пожизненные сроки в украинских тюрьмах.