Суд в Сакраменто позволил иммигранту отпраздновать день рождения его брата

Подсудимый Евгений Онопко предстал перед судом за нарушение испытательного срока, на котором он находится с мая 2019 года – не явился во время для отметки. Ему был назначен новый срок – 60 дней, на что Онопко сказал, что он понимает, что ему нужно отбыть новый срок, но день рождения его брата приходится на 7-го число (месяц не уточняется), и он выходит 12-го числа.

В итоге, в Верховном суде округа Сакраменто, в среду помощник государственного защитника Майкл Муллан и заместитель окружного прокурора Фредерик Гота пошли на сотрудничество, чтобы освободить подсудимого Евгения Онопко ко дню рождения его брата. Подсудимый отсидит еще несколько дней в тюрьме округа Сакраменто, прежде чем будет освобожден ко дню рождения брата, сообщает издание The Davis Vanguard.