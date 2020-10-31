Джо Байден жестко осудил действия Александра Лукашенко

На сайте своей президентской кампании Джо Байден опубликовал заявление по ситуации в Беларуси:

“Более двух месяцев народ Беларуси мирно протестует, требуя положить конец жестокой диктатуре Александра Лукашенко. Режим Лукашенко ответил пулями, светошумовыми гранатами, массовыми задержаниями и пытками. Неподдавшиеся репрессиям рабочие по всей Беларуси начали всеобщую забастовку, чтобы заставить Лукашенко отказаться от власти. Хотя президент Трамп отказывается выступать от их имени, я продолжаю поддерживать народ Беларуси и поддерживать его демократические устремления.

Я также осуждаю вопиющие нарушения прав человека, совершаемые режимом Лукашенко.

Ни один лидер, который мучает свой народ, никогда не может претендовать на легитимность. Вот почему международное сообщество должно значительно усилить санкции в отношении приспешников Лукашенко и заморозить офшорные счета, на которых они хранят украденное богатство. Как президент, я также буду работать с нашими европейскими партнерами и союзниками, чтобы разработать план экономической поддержки действительно суверенной, демократической Беларуси.

А до тех пор я продолжу присоединяться к Светлане Тихановской и народу Беларуси в призыве к мирной передаче власти, освобождению всех политических заключенных, а также к свободным и справедливым выборам, чтобы белорусский народ, наконец, смог осуществить демократические права, ради которых они так многим пожертвовали”.