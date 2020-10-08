Церковь «Свет Евангелия» (Light of the Gospel Missionary Church) в Розвилле провела собрания на открытом воздухе, запрещенные в настоящее время. Согласно данным Департамента общественного здравоохранения округа Плейсер, концерты и другие крупные собрания не разрешены в соответствии с рекомендациями по COVID-19 Департамента здравоохранения Калифорнии для мест отправления культа.

Фото: Light Of The Gospel/FB

Тем не менее, церковь «Свет Евангелия» провела молитвенное мероприятие под открытым небом с живой музыкой в последние выходные сентября, во время которого большое количество посетителей не носили масок, а стулья были расставлены в нескольких дюймах друг от друга вместо 6 футов, пишет местное издание Gold Country Media.

Журналисты издания решили выяснить у церкви, почему они проводили большие собрания, не соблюдали физическое дистанцирование и обеспокоены ли церковные служители ситуацией с COVID-19, а также у Департамента общественного здравоохранения округа Плейсер, планирует ли округ сообщить церкви, что мероприятие проводилось в обход запретов.

Пастор Алекс Пекун написал в email, что мероприятие на выходных было «молитвенным мероприятием, объединяющим нашу нацию…наша цель была молиться за нашу общину, Калифорнию и наши Соединенные Штаты Америки и служить и воодушевлять людей в это трудное время. Мы глубоко заботимся о нашем сообществе и нашей нации, и мы заботимся о людях и боремся с Covid-19. Поэтому наше мероприятие проводилось на улице, и были предприняты все усилия, чтобы соответствовать правилам дистанцирования округа Плэйсер…”

Представители Департамента общественного здравоохранения сообщили Gold Country Media, что “департамент не обладает функцией правоохранительных органов; они проводят разъяснительную работу и просвещают местные предприятия и другие организации по вопросам здравоохранения. В этом случае, поскольку объект находится в пределах юрисдикции Розвилла, он будет передан партнерам в городе Розвилл”.