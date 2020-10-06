Трамп отказался от переговоров с демократами о пакете экономической помощи

Кандидат в президенты Джо Байден обвинил президента в том, что тот отвернулся от американцев, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Дональд Трамп, все еще проходящий лечение от COVID-19, неожиданно прекратил во вторник переговоры с демократами о пакете помощи американской экономике, пострадавшей от пандемии коронавируса. Об этом сообщило агентство «Рейтер».

Твит президента, в котором Трамп сообщил о прекращении переговоров, испугал инвесторов, в результате чего биржевые индексы упали на 2% в сравнении с сегодняшними максимумами. Решение Трампа вызвало критику со стороны его соперника на предстоящих выборах – Джо Байдена, демократов в Конгрессе и даже некоторых республиканцев, которые заявили о необходимости оказать помощь миллионам жителей США, потерявшим работу в результате кризиса.

«Президент от вас отвернулся», – так Байден прокомментировал в Твиттере решение Трампа.

Сразу же после возвращения в Белый дом из военно-медицинского центра Уолтер-Рид, где президент лечился от коронавируса, Трамп внезапно отменил переговоры с законодателями-демократами об оказании экономической помощи, заявив, что соответствующий закон будет подписан им только после завершения выборов, которые, по мнению Трампа, он выиграет.

«Я дал указание своим представителям прекратить переговоры до тех пор, пока не пройдут выборы, и сразу же после того, как я выиграю, мы примем важный закон об (экономическом) стимулировании, который будет ориентирован на трудолюбивых американцев и малый бизнес», – написал Трамп в Твиттере.

Между тем поддержка Байдена с середины сентября выросла примерно на 4 процентных пункта, согласно опросу Reuters/Ipsos, который проводился с пятницы по вторник, при этом 52% вероятных избирателей поддержали Байдена, и только 40% – Трампа.

«Сегодня президент Трамп снова показал свое истинное лицо, поставив свои интересы на первое место за счет страны, – заявила спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси, назвав обстановку в Белом доме «полнейшим хаосом».

Сенатор-республиканец Сьюзан Коллинз, которая сейчас пытается переизбраться от штата Мэн, назвала решение Трампа о прекращении переговоров «огромной ошибкой».

Однако лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл сказал, что он согласен с решением Трампа. Беседуя с журналистами, Макконнелл сказал, что переговоры в любом случае не привели бы к реальным результатам. «Нам нужно сосредоточиться на том, что достижимо», – заявил сенатор.