Киевская таможня не пропустила 8 автомобилей, ввезенных по фиктивным счетам в Украину из штата Индиана. Машины изъяты.

Три автомобиля Toyota Camry, один автомобиль Toyota Rav 4, один автомобиль Toyota Prius, один автомобиль Toyota Avalon, один автомобиль Volkswagen Jetta и один автомобиль Hyundai Sonata были доставлены в Украину морем через Одесский морской порт. Все восемь подержанных автомобилей были задекларированы для растаможивания на Киевской таможенной службе.

Согласно таможенным накладным (счет-фактурам), американская компания с офисом в Индиане была продавцом всех транспортных средств. Инвойсы якобы этой компании были выставлены на 4 машины с именами членов одной семьи из Чернигова, на 3 машины с именами членов одной семьи из Черниговской области, еще на одну машину – на киевлянку. Декларирование всех автомобилей производил один таможенный брокер.

По результатам анализа содержания представленных на таможенный контроль и оформление коммерческих и товарных документов у сотрудников таможни возникли сомнения в их достоверности. Логичным стал информационный запрос к американской стороне.

Ответ из США не заставил себя ждать и уже через два дня Киевская таможня получила подтверждение, что компания с офисом в Индиане не продавала и не перевозила эти автомобили в Украину. Счета-фактуры (инвойсы) на эти автомобили, выставленные от ее имени, не являются подлинными и изготовлены незаконно.

На приглашение таможни для дачи объяснений ни один из получателей автомобилей, ни таможенный брокер не явились.

По установленным фактам нарушения таможенного законодательства в отношении граждан-получателей автомобилей Киевской таможенной службой составлены протоколы по статье 483 Таможенного кодекса Украины. Восемь машин общей стоимостью около 40 тысяч долларов изъяты. Материалы дела будут направлены в суд.