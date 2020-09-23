США не признает «инаугурацию» Александра Лукашенко

Комитет Сената США по международным отношениям прокомментировал «инаугурацию» Александра Лукашенко, о которой постфактум сообщили белорусские государственные СМИ. Впервые в истории Беларуси инаугурация президента прошла тайно, церемония не транслировалась в телеэфире.

В комментарии «Голосу Америки», представители Госдепартамента напомнили, что еще 10 августа госсекретарь Майк Помпео заявил, что США «глубоко обеспокоены проведением президентских выборов в Беларуси 9 августа, которые не были ни свободными, ни справедливыми… Объявленные властями результаты были сфальсифицированы. Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Беларуси».

В Госдепартаменте призвали официальный Минск к осуществлению национального диалога и предоставлению гражданам Беларуси права выбирать своих лидеров на свободных и справедливых выборах под независимым наблюдением. В дипломатическом ведомстве США также в очередной раз призвали власти Беларуси освободить незаконно задержанных граждан и прекратить репрессии против мирно протестующих людей.