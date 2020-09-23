Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации

Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости. Впервые в истории современной Беларуси она прошла тайно для общественности.

Фото: YouTube/Первый канал

“День вступления в должность президента – это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны, мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать”, – сказал Лукашенко в своей инаугурационной речи.

Лукашенко подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.

О том, что инаугурация Александра Лукашенко должна состояться 23 сентября, официально не сообщалось. С самого утра минчане заметили необычное движение на проспекте Победителей в районе Дворца независимости. Там наблюдалось скопление техники и военных, очевидцы заметили в том числе представителей роты почетного караула. Проспект Независимости в центре Минска был перекрыт.

В соцсетях предположили, что готовится тайная инаугурация Александра Лукашенко. Однако политики в комментариях местным СМИ опровергали эту версию. Позже в местных телеграм-каналах появилось видео с проездом по проспекту Независимости в Минске кортежа с эскортом.

Ранее 23 сентября пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в интервью РИА Новости​ пообещала ​назвать дату инаугурации “ближе ко времени”.​ Агентство предположило, что церемония может пройти 29 сентября.

Реакция белорусской оппозиции

Светлана Тихановская так прокомментировала инаугурацию Лукашенко: “Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию. Это значит, что его приказы силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом. И наша задача сейчас – вместе построить новую Беларусь”.

Член президиума Координационного совета Павел Латушко сравнил инаугурацию Александра Лукашенко с “воровской сходкой”.

“Уходящий президент провел спецоперацию по своей самоинагурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе. Очевидно, что Александр Лукашенко – президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников”, – написал Павел Латушко в фейсбуке.

“У него был шанс уйти … Но все же синие пальцы сделали свое черное дело. Дьявольская жажда власти и параноидальный страх заставили его в очередной раз нарушить Закон. С сегодняшнего дня он больше не президент Республики Беларусь. Он просто глава ОМОНа, который без знаков различия орудует на улицах Беларуси, и кучки бюрократов”, – добавил Латушко.

Реакция России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он лично не располагал информацией о проведении 23 сентября инаугурации Александра Лукашенко.

Комментируя вопрос о том, приглашали ли президента России на инаугурацию Лукашенко, Песков отметил, что протоколом не предусмотрено присутствие зарубежных лидеров на церемонии инаугурации.

“Я предпочту никак не комментировать, это абсолютно суверенное решение белорусского руководства. Если такое решение принято, значит, так посчитали целесообразным. Я не могу никак это комментировать”, – отметил Песков.

Позиция Украины

В Украине обещают в ближайшее время сформировать официальную позицию по поводу инаугурации Александра Лукашенко.

“Инаугурация была секретной. На эту инаугурацию не был приглашен ни один иностранный посол, даже посол России, союзного государства, которое полностью поддерживает Лукашенко”, – сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что позиция Украины предельно ясна: “Выборы в Беларуси не были свободными, справедливыми и прозрачными”.

Реакция Запада

Германия не признала легитимной инаугурацию Александра Лукашенко.

не признала легитимной инаугурацию Александра Лукашенко. Чехия также не признала инаугурацию Лукашенко законной. “Выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми, – написал в твиттере министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек. – Следовательно, их результат нелегитимен, поэтому сегодняшняя инаугурация Александра Лукашенко нелегитимна. Белорусское гражданское общество пользуется полной поддержкой Чешской Республики. Белорусы заслуживают свободы”.

также не признала инаугурацию Лукашенко законной. “Выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми, – написал в твиттере министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек. – Следовательно, их результат нелегитимен, поэтому сегодняшняя инаугурация Александра Лукашенко нелегитимна. Белорусское гражданское общество пользуется полной поддержкой Чешской Республики. Белорусы заслуживают свободы”. О непризнании легитимности Лукашенко заявили и в Словакии . “Сегодняшняя инаугурация Лукашенко не дает ему легитимности управлять страной. Он ответственен за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни прозрачными”, – отметил глава МИДа Словакии Иван Корчок.

. “Сегодняшняя инаугурация Лукашенко не дает ему легитимности управлять страной. Он ответственен за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни прозрачными”, – отметил глава МИДа Словакии Иван Корчок. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал “фарсом” инаугурацию Александра Лукашенко. “Что за фарс. Фальшивые выборы. Фальшивая инаугурация. Бывший президент Беларуси не становится от этого менее бывшим. Наоборот. Его нелегитимность – факт, со всеми вытекающими отсюда последствиями”, – отметил он. Евросоюз не признал Александра Лукашенко избранным президентом Беларуси, однако только Вильнюс объявил, что считает “избранным лидером” Светлану Тихановскую, которая вынуждена была уехать в Литву после угроз в ее адрес со стороны властей.

Линас Линкявичюс назвал “фарсом” инаугурацию Александра Лукашенко. “Что за фарс. Фальшивые выборы. Фальшивая инаугурация. Бывший президент Беларуси не становится от этого менее бывшим. Наоборот. Его нелегитимность – факт, со всеми вытекающими отсюда последствиями”, – отметил он. Евросоюз не признал Александра Лукашенко избранным президентом Беларуси, однако только Вильнюс объявил, что считает “избранным лидером” Светлану Тихановскую, которая вынуждена была уехать в Литву после угроз в ее адрес со стороны властей. Министр иностранных дел Дании Эпе Кофад так прокомментировал инаугурацию Александра Лукашенко: “Лукашенко подтвердил нелегитимность, назначив тайную инаугурацию. Беларуси нужны свободные и справедливые выборы, демократически избранный президент. Фальсифицированные выборы должны привести Лукашенко не в президентский дворец, а в санкционный список ЕС”.

Эпе Кофад так прокомментировал инаугурацию Александра Лукашенко: “Лукашенко подтвердил нелегитимность, назначив тайную инаугурацию. Беларуси нужны свободные и справедливые выборы, демократически избранный президент. Фальсифицированные выборы должны привести Лукашенко не в президентский дворец, а в санкционный список ЕС”. “Президент, избранный на недемократических выборах, не может считаться осуществляющим законную власть, независимо от того, была ли присяга секретной или официальной”, – отметили в Министерстве иностранных дел Польши.

Реакция жителей Беларуси

После информации об инаугурации Лукашенко в Минске начались стихийные протесты. Возле Дворца независимости задержали нескольких человек.

Студенты МГЛУ вышли на акцию солидарности и спели песню “Грай”​. На входе в университет дежурила милиция.Также вышли студенты мехмата и химфака БГУ.

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