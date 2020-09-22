День благодарности дальнобойщикам Америки

В США существует давняя традиция проводить недели признательности специалистам в самых разных профессиональных сферах: полицейским, учителям, домработницам, волонтерам, мед.работникам и т.д. Прошедшая неделя с 13 по 19 сентября в США была неделей признательности водителям грузовиков.

Славянская профессиональная общественность Америки широко представлена в сфере предоставления услуг в области транспортных грузоперевозок.

Многие из русскоязычных иммигрантов в США работают в этой индустрии – это водители-дальнобойщики, диспетчеры, брокеры и логисты.

Divine Enterprises, крупная транспортная компания из Сакраменто, специализирующаяся на предоставлении логистических решений в континентальной части США и Канаде для различных отраслей, CEO которой – иммигрант из Беларуси Ник Ярмолюк, не осталась в стороне от американских традиций и в прошедший четверг организовала своим работникам праздничное мероприятие на открытом воздухе. Помимо слов благодарности и признательности сотрудникам от руководства Divine Enterprises, были также угощения, сувенирные подарки и розыгрыш ценных призов.

“Мы благодарны нашим водителям за их самоотверженную работу во время пандемии”, – сказал президент компании Ярмолюк.

Водители отмечали, что их опыт работы в Divine Enterprises – лучший среди транспортных компаний благодаря хорошему и внимательному отношению внутри коллектива, начиная от диспетчеров и заканчивая CEO.

Международная компания Divine Enterprises со штаб-квартирой в пригороде Сакраменто Роклине существует с 2002 г. и осуществляет широкий спектр услуг в индустрии грузовых перевозок по США. К примеру, организация перевозит не только медицинские и опасные грузы, которые требуют особых мер предосторожности на дорогах, но и занимается оптовой доставкой продуктов питания по стране.

По словам президента организации Ника Ярмолюка, за 18 лет существования транспортного холдинга Divine Enterprises завоевала репутацию надёжного перевозчика с высоким уровнем безопасных условий работы для сотрудников.

Открыв несколько лет назад новый терминал в округе Плейсер, бизнесмены стали оказывать как услуги по грузоперевозкам, брокерскому сервису, ремонтному обслуживанию для других транспортных компаний, так и предоставление склада для хранения коммерческих грузов.

В настоящее время компания Divine Enterprises насчитывает более сотни сотрудников и постоянно увеличивает количество рабочих мест.

В связи с расширением руководство транспортного перевозчика нанимает на работу водителей-дальнобойщиков, диспетчеров, брокеров, менеджеров, механиков и другой обслуживающий персонал.