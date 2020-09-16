Семен Шарецкий назвал режим Лукашенко фашистским и обратился к силовикам Беларуси

Обращение экс-председателя Верховного Совета Республики Беларусь к сотрудникам министерства внутренних дел Беларуси.

Семен Георгиевич Шарецкий сменил Мечислава Гриба на посту председателя Верховного Совета в январе 1996 года. Но уже в ноябре, после конституционного референдума, правомерность которого не признал, оказался не у дел и перешел в оппозицию.

В результате референдума Верховный Совет был распущен, а его полномочия были разделены между президентом и двухпалатным парламентом. Одновременно неофициально продолжал действовать Верховный Совет 13-го созыва. А в 1999-м депутаты ВС, приверженцы Конституции 1994 года, назначили Семена Шарецкого исполняющим обязанности президента страны.

С 1999-го по 2001-й Шарецкий жил в Вильнюсе, в 2001 году эмигрировал в США, где получил статус политического беженца. В 1994—1999 — председатель Аграрной партии Беларуси. До конституционного кризиса 1996 года Аграрная партия была одной из наиболее массовых партий, количество членов достигало 12 000.