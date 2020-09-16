Выходец из Беларуси, христианский поэт, член Союза белорусских писателей Сергей Сапоненко, проживающий сегодня в Сакраменто (Калифорния), поделился со “Славянским Сакраменто” своим видением ситуации на своей родине. Сергей Сапоненко активно поддерживает перемены в РБ, являясь неофициальным членом членом Расширенного координационного совета белорусской оппозиции.

На фото: Сергей Сапоненко с белорусским политиком Павлом Северинцем и его женой Ольгой

– Расскажи, пожалуйства, о своей деятельности в Беларуси.

– В 2017 году при «Connect international» по моей инициативе было создано служение «Empowered by weaknesses» («Сила в немощи»). Целью создания служения было благовествование в Беларуси и других странах бывшего СССР.В Беларуси местным христианам из протестантских общин невозможно попасть в учебные заведения для благовествования. Мне же открыты двери многих заведений, потому что я известен в Беларуси как писатель с инвалидностью, мотивирующий людей справляться с трудностями, потому что в 2000-е годы государственные СМИ Беларуси, в том числе ТВ, довольно часто делали репортажи про меня, брали интервью – тогда проходили мои творческие встречи.Беларусь сложная для благовествования страна. Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF), которая является независимым органом правительства США, следит за ситуацией в Беларуси и сообщает, что государственные власти осуществляют строгий контроль за религиозными общинами, используя для этого обширный бюрократический аппарат, заведующий вопросами безопасности и религии. В результате, некоторые религиозные группы ушли “в подполье”.

Государственные органы особенно враждебно настроены в отношении религиозных групп – например, таких как протестанты – которые рассматриваются как политические оппоненты. Правительство строго контролирует иностранных граждан, занимающихся религиозной деятельностью. Права заключенных – даже тех, кто приговорен к смертной казни – на исповедание своей религии и убеждений постоянно нарушаются. Власти угрожали закрыть баптистский приход в районе Могилева, в котором американским гостям разрешалось участвовать в богослужениях.

С мая 2017 года во многих населённых пунктах Беларуси проходят творческие встречи со мной, во время которых звучит моё свидетельство, стихи и песни, созданные на мои слова. На этих встречах я с помощью команды моих друзей рассказываю людям о том, как Господь изменил мою жизнь. Также я посещаю ВУЗы, колледжи и другие учреждения. К сиротам и к людям со специальными нуждами прихожу с небольшими подарками, чтобы они видели Христову Любовь в действии.Радует то, как служение встречала молодёжь в ВУЗах и колледжах. Спустя несколько минут после начала каждой встречи на глазах многих студентов появлялись слёзы.

По окончанию встреч выстраивалась очередь, чтобы подойти ко мне. Студенты благодарили и обнимали, говорили примерно так (это повторялось много раз): «Спасибо вам за то, что вы рассказали нам о Боге, с Которым можно просто поговорить, Который всегда слышит и отвечает. До этого мы имели представление лишь о Каком-то далёком Боге».

За три года деятельности служения «Сила в немощи» проведено более 220 мероприятий, на которых присутствовали в общей сложности десятки тысяч людей.Кроме этого, я, не афишируя это перед властями, чтобы не возникало препятствий для выступлений в учебных и других заведениях, много лет являюсь членом незарегистрированной официально в Беларуси партии “Белорусская Христианская Демократия”. Многие члены нашей партии подвергались и подвергаются гонениям, получая длительные тюремные сроки по высосанным из пальца причинам.

– Как вы относитесь к происходящим сегодня событиям в Беларуси? Ваше отношение к власти Александра Лукашенко? Как его правительство относилось к протестантской или католической церкви?

– К Александру Лукашенко я с 1990 года, тогда он был депутатом Верховного Совета БССР, отношусь резко отрицательно. А как ещё можно относиться к человеку, воспевавшему Гитлера, ломавшему конечности механизаторам в колхозе, который он возглавлял, дававшему народу, заведомо невыполнимые, обещания? Кроме этого, в силу обстоятельств, мне пришлось узнать подробности личной жизни Лукашенко в ту пору, когда он был председателем колхоза. Об этом ещё никто не писал, но и я не хочу обнародовать то, что знаю. Но это влияет на моё отношение к последнему диктатору Европы, как Лукашенко сам себя называет.

Лукашенко ещё в конце прошлого века заявлял, что баптисты – это агенты ЦРУ. Следовательно, власти Беларуси и относятся к протестантам и католикам, как к иностранным шпионам, которых иногда надо терпеть, но всегда держать на коротком поводке.

– Стоит ли христианам выходить на акции протестов, участвовать в политической жизни своей страны?

– Каждый живущий в обществе человек участвует в политическом процессе.А что такое ПОЛИТИКА? Вот, что поясняет Большой Энциклопедический словарь: «(греч. politika — государственные или общественные дела — от polis — государство), сфера деятельности, связанная с отношениями между социальными группами, сутью которой является определение форм, задач, содержания деятельности государства». Святое Писание гласит, что вера, если она не сопровождается делами, мертва. Если вы накормили голодного, перевязали раненого, вы уже занялись политикой.

«Возлюби ближнего твоего, как самого себя», (Мар.12:31) — это самая настоящая политика. Да, политика – грязное дело, потому что ваш ближний может оказаться дурно пахнущим бомжом. Священник и левит, пройдя мимо валяющегося в пыли раненого, показали, что им не до грязной политики, а презренный ими самарянин занялся самой настоящей политикой. Вы скажете: Христос не был политиком в общепринятом смысле этого слова.

Означает ли это, что христианин не может заниматься политикой, или что политика – дело неверующих? Наш Господь не был поэтом, IT-специалистом, воспитателем в детском саду, инженером, лётчиком (кстати, в социальных сетях Христос тоже не регистрировался), значит ли это, что не христианское дело — быть поэтом и т.д.? Может быть, все христиане должны стать плотниками, как Христос? Иисус имел другую миссию — Он умер за нас, чтобы мы были живы и стали солью, которая придает вкус всему, что соприкасается с ней.

Иоанн Креститель возвещал проекты социального устройства для военных и таможенников, и для всех тех, кто приходил к нему: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же. Пришли и мытари креститься, и сказали ему: учитель! что нам делать? Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем». (Лук.3:11-14).

Между Добром и Злом идет постоянная война. Христиане должны говорить, где — добро, а где — зло. Если всякая власть от Бога, почему отдельные христиане боятся заниматься вопросами власти? Политика — это форма социального служения ближнему. Раньше, когда не было выборов и права быть избранным на руководящие должности, христиане могли только накормить голодных, собирая для них пищу. Сейчас у христиан есть много способов помочь людям – например, можно влиять на принятие законов и самим писать законы, с помощью которых голодных стало бы меньше. Когда в стране нет свободы, демократии, а господствует авторитаризм или тоталитаризм, христиане должны помогать людям. Нельзя говорить: «Пусть этим занимаются неверующие, это не наше дело». За такими словами лежит страх ответственности и трусость. А боязливых судит Бог. (Откр.21:8)

– Стоит ли верующим выходить на акции протеста? Как вы относитесь к тем, кто говорит: я молюсь за ситуацию, но ничего не предпринимает? По-христиански ли это, если видишь, что ближний нуждается в помощи, даже претерпевая гонения от правительства за убеждения?

– На этот вопрос каждый должен сам найти ответ. Для себя я ответил: мне можно выходить на такие акции. Христианин обязан помогать избитым и оскорблённым людям, даже если не полностью разделяет их убеждений. Например, мои дедушка и бабушка, будучи христианами, во время Второй мировой войны скрывали в своём доме еврейскую девушку, которая исповедовала иудаизм. Её каждое утро прятали под перину, когда заправляли кровать. Они не разделяли её веру, но помогали ей потому, что не могли поступить иначе.